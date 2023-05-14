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“中欧班列发展潜力巨大”

本报记者  刘仲华
2023年05月14日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　站在易北河边眺望汉堡港区（见图，本报记者刘仲华摄），繁忙的龙门吊运转不停，进出货场的卡车川流不息，印有“中国远洋”字样的集装箱随处可见。汉堡港位于德国西北部、靠近易北河入海口。作为欧洲第三大集装箱港口，近年来汉堡港乘着共建“一带一路”的东风，成为联结中德、中欧经贸合作的重要枢纽。德国对华贸易中，50%的进出口货物经由汉堡港转运。

　　“2022年，在汉堡港排名前十的贸易伙伴中，中国再次遥遥领先，往来中国的集装箱达246万标箱，占汉堡港集装箱总吞吐量约1/3。”德国汉堡港营销协会首席执行官阿克塞尔·马特恩日前在接受本报记者专访时表示：“共建‘一带一路’让汉堡港与中国实现了更好的互联互通，汉堡港成为欧中货物运输的重要节点。”

　　马特恩表示，从供应链角度而言，汉堡港最重要的优势是海陆交通四通八达，从港口到欧洲腹地方便快捷。除海运、河运外，汉堡港周围的铁路网非常发达，有超过50%的货物通过铁路运输进出港口，其铁路货运比例在全球港口中名列前茅。“多趟中欧班列把汉堡港设为欧洲的枢纽站点。从中国运来的货物，在这里通过海运或者河运的方式再分发到欧洲其他地方。”马特恩说。

　　“2021年，每周定期从汉堡往来中国25个目的地的铁路物流线路达290条，全年通过中欧班列运输的货物量达16万标箱。”马特恩表示，中欧班列加强了欧洲同中国的互联互通。使用电力驱动的铁路运输是绿色环保的可持续方式，“中欧班列发展潜力巨大”。

　　马特恩介绍，1986年，汉堡与上海签署协议结成友好城市，并在上海成立了联络处，加强与中国的经贸往来。共建“一带一路”倡议提出以来，汉堡港与中国的联系日益紧密。汉堡成为欧中合作的重要枢纽，在环保、汽车、智能制造等更多领域与中国企业开展合作，至今已吸引500多家中国企业进驻汉堡。

　　马特恩曾多次访问中国，在上海、广州、深圳等地开拓了很多合作伙伴。马特恩表示，进博会是一个重要平台，汉堡港每年都参加，他个人十分期待今年能去上海参加第六届进博会。“我希望与中国朋友尽早面对面交流，进一步加强对话与合作。”

　　（本报柏林电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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