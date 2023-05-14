本报记者 李 强

“首届中国—中亚峰会将助力中亚五国与中国共同把握发展机遇，释放地区发展潜能。”《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫日前在接受本报记者专访时表示。

科尔茹姆巴耶夫表示，哈中建交31年来，两国不断加强政治互信、深化经贸合作、扩大人文交流，为两国人民带来了实实在在的好处。他说：“当前哈中关系在政治、经济和人文等领域已经达到新的高度，这符合两国人民共同愿景，有助于促进地区繁荣发展。”

“两国在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内积极协作，在关键问题上相互提供有力支持，有效维护共同利益。”科尔茹姆巴耶夫表示，元首战略引领是哈中关系的政治优势和鲜明特色，习近平主席同托卡耶夫总统建立了高度互信和深厚友谊，两国各领域务实合作不断深化。

哈萨克斯坦有句谚语：“友谊是永不枯竭的财富。”哈萨克斯坦和中国是山水相连、唇齿相依的好邻居、好朋友、好伙伴，两国人民有着数千年的友好交往史。科尔茹姆巴耶夫表示，促进民心相通是两国外交的优先事项之一。哈中常年举办各类文化活动和旅游论坛，不断深化教育、体育、科技等领域合作。

当前，国际社会面临前所未有的风险挑战。中方去年提出全球安全倡议，今年又正式发布《全球安全倡议概念文件》。科尔茹姆巴耶夫表示，全球安全倡议顺应了各国人民求和平、谋发展、促合作的期待。该倡议倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，体现了人类命运共同体理念的核心要义，赢得国际社会高度赞赏和支持。

“不论国际形势如何变幻，哈中友谊只会愈加牢固深厚。”科尔茹姆巴耶夫表示，中国始终坚持走和平发展道路，全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议是中国为人类社会发展进步贡献的重要方案。中国的发展为地区和世界发展带来了新机遇，哈中两国的互利合作也为地区和世界的稳定繁荣作出了宝贵贡献。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫将对中国进行国事访问，并出席中国—中亚峰会。科尔茹姆巴耶夫坚信，哈中关系下一个黄金30年正在开启。当前，哈中共建“一带一路”不断取得重大进展，哈中霍尔果斯国际边境合作中心、哈中连云港物流合作基地、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港等项目成功建成，能源、工业、农业领域合作也持续推进，双边合作呈现出空前活力。

科尔茹姆巴耶夫对即将举行的中国—中亚峰会充满期待。他相信，峰会在加强政治互信、深化交流合作、促进民心相通等方面将发挥重要作用，“有助于实现地区持久和平和长期稳定，促进更多合作项目落地生根”。

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)