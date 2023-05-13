人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第16届中澳部长级经济联委会在京召开

2023年05月13日14:52 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月13日电 商务部部长王文涛与来访的澳大利亚贸易部长法瑞尔12日在京共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。双方就落实两国领导人巴厘岛会晤重要共识、稳步发展双边经贸关系、妥善处理彼此经贸关切、拓展务实合作等议题进行坦诚、专业、全面的交流。

王文涛指出，中澳经济高度互补，经贸合作成果丰硕，联委会时隔6年再次启动，具有标志性意义。双方应继续落实好两国领导人会晤重要共识，着眼于中澳经贸关系长远发展，求同存异、扩大共同利益，在平等互利基础上解决彼此关切，推动双方务实合作迈上新台阶。

王文涛表示，中共二十大提出，中国将加快构建新发展格局，推进高水平对外开放，这将为包括澳大利亚在内的世界各国带来新机遇。中方愿与澳方一道，共同拓展更多合作领域，希望澳方能提供良好营商环境，公平、公正对待中国企业和产品。

法瑞尔表示，澳中经贸关系强劲有力，两国自贸协定推动双边经贸合作持续增长，为澳经济繁荣和人民福祉作出积极贡献。双方近期在推进双边经贸关系、妥善处理彼此重点经贸关切方面取得实质性进展。联委会的重启发出了澳中关系向好的重要信号，也预示着双边经贸合作的稳定发展。希望双方加强沟通，推动取得更多积极成果。澳方愿继续与中方加强在世界贸易组织、亚太经合组织等多边和区域平台中的合作。

双方一致同意，重启自贸协定联委会、高级别贸易救济对话等经贸对话机制，加强绿色低碳、奥运基础设施建设等合作，推动省州经贸对接，并支持两国企业在数字贸易和电子商务领域开展合作。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部