新华社北京5月13日电 商务部部长王文涛与来访的澳大利亚贸易部长法瑞尔12日在京共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。双方就落实两国领导人巴厘岛会晤重要共识、稳步发展双边经贸关系、妥善处理彼此经贸关切、拓展务实合作等议题进行坦诚、专业、全面的交流。

王文涛指出，中澳经济高度互补，经贸合作成果丰硕，联委会时隔6年再次启动，具有标志性意义。双方应继续落实好两国领导人会晤重要共识，着眼于中澳经贸关系长远发展，求同存异、扩大共同利益，在平等互利基础上解决彼此关切，推动双方务实合作迈上新台阶。

王文涛表示，中共二十大提出，中国将加快构建新发展格局，推进高水平对外开放，这将为包括澳大利亚在内的世界各国带来新机遇。中方愿与澳方一道，共同拓展更多合作领域，希望澳方能提供良好营商环境，公平、公正对待中国企业和产品。

法瑞尔表示，澳中经贸关系强劲有力，两国自贸协定推动双边经贸合作持续增长，为澳经济繁荣和人民福祉作出积极贡献。双方近期在推进双边经贸关系、妥善处理彼此重点经贸关切方面取得实质性进展。联委会的重启发出了澳中关系向好的重要信号，也预示着双边经贸合作的稳定发展。希望双方加强沟通，推动取得更多积极成果。澳方愿继续与中方加强在世界贸易组织、亚太经合组织等多边和区域平台中的合作。

双方一致同意，重启自贸协定联委会、高级别贸易救济对话等经贸对话机制，加强绿色低碳、奥运基础设施建设等合作，推动省州经贸对接，并支持两国企业在数字贸易和电子商务领域开展合作。

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