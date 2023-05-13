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国际空间站两名俄宇航员完成今年第三次太空行走

2023年05月13日12:30 | 来源：新华网
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新华社符拉迪沃斯托克5月13日电（记者陈畅）俄罗斯国家航天集团13日发布消息说，国际空间站的两名俄罗斯宇航员比原计划提前1小时完成今年第三次太空行走任务，两人出舱5小时14分钟后安全返回空间站。

据俄罗斯国家航天集团官网发布的消息，莫斯科时间12日18时47分（北京时间12日23时47分），俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩捷林开启国际空间站“探索”号实验舱舱门，出舱开始太空行走。

太空行走过程中，两名宇航员打开了“科学”号实验舱外的散热器，给散热器液压回路加注冷却剂，并将其与“科学”号实验舱热控系统液压回路连接。两名宇航员还为“欧洲机械臂”安装了2个吊索，在“科学”号实验舱和“码头”号节点舱之间安装了扶手。

两名航天员比原计划提前1小时完成任务，于13日零时01分（北京时间13日5时01分）返回国际空间站。

这是普罗科皮耶夫第六次太空行走，也是佩捷林第四次太空行走。两名俄罗斯宇航员曾在今年4月19日和5月4日完成了两次太空行走。4月19日在舱外工作期间，他们将国际空间站外部散热器从“黎明”号实验舱转移到“科学”号实验舱。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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