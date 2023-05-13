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“铁路华工历史中心”在旧金山揭幕

2023年05月13日12:29 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山5月12日电（记者吴晓凌）首条横跨美国大陆的铁路竣工154周年之际，“铁路华工历史中心”日前在加利福尼亚州旧金山唐人街揭幕。

　　加州和旧金山湾区政要、华工后人和华人社区代表参加揭幕仪式。加州副州长埃莱妮·库纳拉基斯高度评价华工的贡献。她表示，华工用力量、果敢、勇气、汗水、泪水，甚至生命修建了铁路最险峻的路段。该中心的成立“用中国之光照亮了美国和加州历史的一部分”。

　　“铁路华工历史中心”由方李邦琴基金会发起设立。旧金山湾区著名侨领方李邦琴在开幕式上说，上万名华工为横跨美国大陆铁路的建设作出牺牲和重要贡献，设立“铁路华工历史中心”旨在铭记过去，启迪未来。

　　据资料记载，截至1867年，华工占该铁路西部路段劳动力的80%以上。在铁路落成典礼上却没有一个华工面孔。他们不仅在美国历史上被忽视和遗忘，更受到后来排华法案的迫害。

　　中国驻旧金山副总领事潘庆江说，过去针对华人社区的歧视和仇恨犯罪如今仍在继续。他希望“铁路华工历史中心”能提示和启迪大家共同努力，增进人民之间的相互了解和友谊，坚决反对歧视和仇恨行径，共同推进中美关系在新时代稳定健康发展，更好造福两国人民和世界。

　　方李邦琴表示，“铁路华工历史中心”选址在唐人街更有纪念意义，将成为人们了解华裔和亚裔在美国奋斗发展历史的重要窗口。五月正值美国亚太裔传统月，她希望该中心能让公众更多了解华人的历史功绩，帮助减少和消除针对亚裔的仇恨和偏见。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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