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第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛落幕

2023年05月13日08:14 | 来源：新华网
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新华社内罗毕5月12日电（记者黎华玲）第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛12日在内罗毕大学举行。

本届“汉语桥”比赛肯尼亚赛区从预赛到决赛历时近两月，共有200余名选手参加，17名选手进入决赛。决赛由中国驻肯尼亚大使馆主办，内罗毕大学孔子学院承办，主题为“天下一家”。比赛设置中文演讲及汉语知识问答、中华才艺展示等环节。

中国驻肯尼亚大使馆公参赵希源、内罗毕大学副校长奥甘古，以及肯尼亚孔院中方院长、肯尼亚留华同学会代表、在肯中资企业和华侨华人代表等百余人参加活动。

赵希源在致辞中说，今年是中肯建交60周年，两国各领域合作成果丰硕。中国梦和肯尼亚梦交相辉映，激励双方以语言为桥，在各自逐梦道路上砥砺前行、携手共进。希望肯尼亚青年学生通过学习汉语，加强对中国优秀传统文化的了解，成为中肯友好交往的桥梁和使者。

来自内罗毕大学孔子学院的阿莫斯·阿瓜塔·米齐拉荣获比赛一等奖。他在演讲中说，肯尼亚和中国之间的合作并不限于基础设施项目，在教育、生态等方方面面都能看到中国的身影，肯中之间更多是诚挚合作、互利共赢的情谊。他表示，毕业以后将致力于做两国文化的传播者和肯中友谊的民间使者。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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