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谱写中国中亚友好合作新篇章（大使随笔）

张  霄
2023年05月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。中国和中亚五国关系发展将迎来新的历史机遇。

　　1992年，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。31年来，中国中亚关系实现跨越式发展，达到战略伙伴关系水平，不仅促进了各自发展繁荣，也有效维护了地区和平稳定，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。2022年，中国同中亚五国贸易额达702亿美元，比建交时增长约100倍。今年前4个月，中国对哈萨克斯坦等中亚五国进出口增长37.4%。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。

　　2022年1月，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。峰会通过并发表的《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》指出：“中国同中亚五国关系进入新时代。六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体。”2022年6月“中国—中亚五国”外长第三次会晤期间，各方一致同意建立中国—中亚元首会晤机制。根据各方共识，首届峰会由中方举办。

　　中国与中亚国家将以此次峰会为契机，推动双方关系再上新台阶。充分发挥元首外交的战略引领作用，在重点领域逐步成立相应合作平台，完善六国合作的四梁八柱。坚持睦邻友好和团结互助，坚决维护各自主权、安全和发展利益，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉内政，筑牢政治互信的坚固基石。践行共同、综合、合作、可持续的安全观，统筹维护传统领域和非传统领域安全，合力打击“三股势力”、贩毒、跨国有组织犯罪，打造地区安全稳定的坚实堡垒。秉持共商共建共享原则，推动共建“一带一路”实现高标准、可持续、惠民生目标，书写共建“一带一路”的宏伟篇章。加强议会、政党、民间组织往来，密切妇女、青年等群体交流，汇聚交流合作的强劲动力。携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，践行真正的多边主义，反对保护主义，弘扬全人类共同价值，维护国际公平正义，充实国际协作的丰富内涵。

　　中国和哈萨克斯坦是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。建交以来，两国关系实现跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的高水平，为促进地区安全稳定和发展繁荣作出重要贡献。中哈将加强战略沟通和政策对接，积极参与中国—中亚机制建设，推进各领域合作持续健康稳定发展，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

　　西安是中华文明的根脉城市之一，也是古丝绸之路的起点。在这里举行的中国—中亚峰会，必将为中国与中亚友好合作谱写更加绚烂的新篇章。

　　（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月13日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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