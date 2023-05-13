□ 严 瑜

近期，美国国会众议院外委会非洲小组委举行听证会，极尽抹黑之能事，对中非合作进行了一番无中生有的攻击。

中非合作到底怎么样，遍布非洲大地的成果是最好的回答：中国在赞比亚建设的下凯富峡水电站每年减少当地66.35万吨碳排放，每天可获得100多万美元电费收入；肯尼亚蒙内铁路累计创造当地就业4.6万个，员工本地化率超过80%；中国积极支持“非洲绿色长城”建设，帮助有关国家荒漠化治理取得新进展……南非驻华大使谢胜文评价非中关系是“相互尊重的关系、共同发展的关系”。

然而，美国对中非合作成果视而不见，对非洲人民感谢中国的真切心声充耳不闻，只顾一个劲地“冒酸水”“说酸话”，妄图在中非友谊中作梗。美国为什么这么“酸”？因为中国做到了美国做不到的事。

从去年大张旗鼓地操办美非峰会，到今年初多名美国高官密集访非，美国拉拢非洲的意图清晰可见。然而，非洲国家却反应寡淡，因为大家很清楚：美国在美非峰会上承诺未来3年向非洲提供550亿美元，无非是又一张口惠而实不至的空头支票。面对虚情假意，非洲国家自然不会买账。这也难怪美国看到中非友谊不断加深，酸水直往外冒。

其实，美国对中国的“酸葡萄”心理不止出现在对非合作领域——

中国提出的“一带一路”倡议得到众多国家和地区积极响应，美国联合西方盟友接连提出的“重建更美好世界”“全球基础设施和投资伙伴关系”“全球门户”等全球基建计划却应者寥寥。美国“政客”新闻网站文章一针见血：中国的“一带一路”倡议很快转化为实打实的钢筋混凝土，美国的倡议却始终如镜花水月。美国大肆抹黑“一带一路”倡议，试图用“债务陷阱论”等谣言来破坏中国与其他国家的合作。美方的言行透着一股“酸”气。

今年初，中国积极斡旋，推动中东多国化解矛盾，掀起一轮“和解潮”。美国坐立不安，一边酸溜溜地称对中国在中东地区的影响力感到惊讶，一边急吼吼地派出多名高官访问沙特等国，还扬言要推出一项跨地区重大联合基建项目，在中东刷一波存在感。

这样的例子还有很多：从掩耳盗铃、大肆唱衰中国经济，到贼喊捉贼、诬称中国偷窃美国技术；从妖魔化上合组织、称其是与北约作“对抗”，到攻击中拉合作、挑拨中拉关系……只要谈及中国举世瞩目的发展成就和日益提升的国际影响力，美国那些政客话里话外都有一股子酸味。

美国这种“酸葡萄”心理的背后，是维持自身霸权的危机感与焦虑感。过去很长时间里，美国习惯了以唯我独尊的姿态矗立在世界之巅，如今眼看中国综合国力大幅跃升、国际影响力显著增强，而其自身却日益陷入政治失能、经济失衡、社会失序、霸权衰落的泥潭，于是又急又酸，并在冷战思维和意识形态偏见的作祟下，动歪脑筋、想馊主意，试图给中国这个“假想敌”使绊子。

与其犯酸，不如反思。中国始终秉持平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，践行共商共建共享的全球治理观，不谋私利，不搞小圈子，坚持真正的多边主义，在世界促合作，为人类谋福祉。而美国却脑袋里装着零和博弈的旧思维，动辄以意识形态划线，搞阵营对抗。这样的霸权思维和霸道行径怎么可能做成事、赢人心？

夫唯不争，故天下莫能与之争。国与国之间并非只有你死我活的决斗赛。从冷战迷梦中清醒过来，少一些“酸葡萄”心理，多一些开放包容心态，多做符合全人类共同发展利益的事，才是一个大国应有的格局。

(责编：卫嘉、白宇)