新华社奥斯陆5月12日电 当地时间5月12日，国务委员兼外长秦刚在奥斯陆同挪威外交大臣维特费尔特共同会见记者。

针对记者问及如何在变乱交织的国际形势下保持中欧关系稳定发展，秦刚表示，中国和欧洲是具有世界影响的两大力量、两大市场、两大文明。通过这次访问，我深切感到欧方加强对华沟通协调、推进互利合作的积极意愿。百年变局风高浪急，中欧关系要持续稳定发展，需要做到三个坚持：

一是坚持包容的世界观。从世纪疫情到环境恶化，从经济复苏到发展赤字，全球性问题日益突出复杂，各国人民的命运已经紧紧连接在一起，需要携手应对共同挑战。中欧应该尊重和支持各国人民自主选择的发展道路，共同积极回应国际社会的普遍关切。战后国际秩序必须维护，真正的多边主义必须坚持。

二是坚持进步的历史观。国际社会最需要的是和平发展，是公平正义，是前进而不是倒退。冷战是人类的悲剧，“新冷战”只会带来更大灾难，严重损害中欧人民和世界人民的利益，严重冲击多边主义和全球治理。中欧应共同反对“新冷战”，带头推进大国协调和良性互动，把力量和资源用到促进共同发展和繁荣上来。

三是坚持互利共赢的合作观。中国是欧洲应对风险挑战的伙伴，中国向欧洲和世界输出的是保险而非风险。中挪、中欧一致反对“脱钩断链”，要共同坚持经济全球化的正确方向，加强宏观经济政策协调，深挖合作潜力，妥善解决彼此重要关切，共同维护全球产业链供应链稳定畅通。

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