新华社奥斯陆5月12日电 当地时间5月12日，国务委员兼外长秦刚在奥斯陆同挪威外交大臣维特费尔特共同会见记者。

秦刚表示，我同维特费尔特外交大臣进行了友好坦诚的会谈，我们都对发展中挪关系有信心、有期待。中方赞赏挪威坚定奉行一个中国政策，赞赏两国相互尊重照顾彼此的核心利益和重大关切。中挪关系稳健发展的最重要经验，在于坚持相互尊重、平等相待、互利共赢的相处之道，求同存异。

秦刚说，双方就下一步加强中挪合作的设想交换了意见，同意尽快恢复并加速交往，推进互利合作，通过更加频密的人文交流增进了解、深化友谊。我们就经贸投资、海洋海事、绿色转型、气候变化、文化旅游、地方合作等对表。中方决定将挪威纳入中国有关口岸城市72/144小时过境免签范围，两国刚刚签署了新版《避免双重征税协定》，有关合作成果将为中挪企业和人民带来更多红利。明年是中挪建交70周年，双方一致同意筹办系列庆祝活动，使两国交往合作更加紧密，为下一个70年的交往打下更坚实基础。

秦刚指出，中国政府为保护人权做出了不懈努力。涉港、涉疆、涉藏问题不是人权问题，而是事关维护中国主权、安全和发展利益的问题。中方坚决反对外部势力利用这些问题在中国制造不稳定。台湾问题本质是反分裂斗争，我们希望台海和平稳定，希望实现和平统一。破坏台海和平稳定的正是“台独”分裂势力和有的国家对“台独”的纵容支持。中国政府和人民捍卫主权和领土完整的决心坚定不移。

秦刚表示，和平与发展是人类最持久的夙愿。中挪都认为，世界越是动荡，越要加强对话交流，双方都坚定支持世界和平，支持全球化和自由贸易，支持各国共同应对气候变化，实现可持续发展。中方愿同挪方携手维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，加强和平和解事务协作，促进世界和平与发展。

秦刚强调，乌克兰危机的当务之急是停火止战，最终要通过谈判方式政治解决危机。中方将始终站在和平一边，坚持劝和促谈。希望危机相关各方保持冷静克制，共同为谈判解决危机做出努力，并着眼欧洲长治久安，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。

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