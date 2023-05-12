新华社塔什干5月12日电 通讯：匠心修复 光彩再现——探访乌兹别克斯坦希瓦古城

新华社记者李奥 黄河 赵冰

“我愿出一袋黄金，只求看一眼希瓦。”

这句中亚古语所说的正是千年古城希瓦。它位于乌兹别克斯坦花剌子模州，1990年被列入世界文化遗产名录。城里有数十处重点保护历史文化遗迹，部分古建年久失修，“明珠”一度蒙尘。得益于中国和乌兹别克斯坦联合修复项目以及中国专家的匠心巧思，如今的希瓦古城恢复了原有风貌，光彩再次绽放在世人眼前。

“希瓦古城面积26公顷，在高耸的城墙包围下，这座古城本身就是一座独一无二的大型博物馆。”当地酒店工作人员鲁克桑娜·杜谢克耶娃热情地向记者介绍。

目前仍有居民在希瓦古城生活。他们对古城的变化有着切身体会。

“希瓦古城年代久远，一些建筑受损失修，之前我每次看到都会心痛。”当地居民巴尔诺·卡里莫娃说，“当听说中国专家要来希瓦古城进行联合修复工作，我简直不敢相信，开心极了。”

2014年，乌兹别克斯坦和中国决定合作开展希瓦古城保护修复工作，对古城内的阿米尔·图拉经学院和哈桑·穆拉德库什别吉清真寺及周围环境展开重点修复。2019年，这一项目顺利竣工。

希瓦古城伊钦·卡拉内城博物馆馆长沙基尔·马达米诺夫说：“中国专家在希瓦古城的修复工作持续了3年，现在古城变得非常美丽。每次看到修复后的古城，这里的居民都非常骄傲，因为这是乌兹别克斯坦的文化瑰宝。”

乌兹别克斯坦科学院科学发展促进中心副主任马沙利卜·阿卜杜拉耶夫向记者详细讲述了古城的修复过程。

他说，古城修复工作难度很大，需开展深入的科学研究。中国专家在项目开始之初，就对希瓦古城原貌进行了非常细致的研究，并据此制定了修复计划。本着“修旧如旧”的修复原则，中国专家在不改变文物原貌的前提下，尽量使用当地传统工艺和材料，同时充分结合当地文化特色。

“中国专家工作非常细致认真、全心全意，始终力求保留古城的原有风貌。在修复过程中，中国专家与学者住在希瓦，每天都在讨论如何更好地展开工作，并与本地专家、民众直接交流合作。”阿卜杜拉耶夫说，“修复工作取得了非常好的成果，所有古迹都得以保留原有的样貌。”

当地居民科米尔·奥利莫夫参与了希瓦古城的修复工作。“中国专家总是非常认真地工作，小心地对待希瓦古城的遗迹。在与他们一起工作的过程中，我感受到中国专家的真诚和对乌兹别克斯坦文化的珍惜态度，我非常感谢并且尊重中国专家。”奥利莫夫说。

中国专家的修复工作得到乌兹别克斯坦社会各界的高度关注与认可。乌兹别克斯坦独立分析人士古尔沙达·乌拉扎利耶娃将希瓦古城联合修复项目视为乌中两国文化领域合作的典范。乌兹别克斯坦世界经济与外交大学副教授安里·沙拉波夫表示，古城修复项目为乌中文化保护领域合作提供了范例，有助于加深两国文化合作。

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