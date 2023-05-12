新华社瓦莱塔5月11日电 综述：欧洲业内人士看好与中国在太阳能领域合作前景

新华社记者陈文仙 孟鼎博 温新年

在欧洲加快绿色转型之际，西班牙和葡萄牙光伏产业业内人士日前表示，看好与中国企业在太阳能发电领域的合作前景。

位于西班牙西南部埃斯特雷马杜拉自治区的弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂是欧洲最大的已投运光伏电站，由西班牙电力公司伊维尔德罗拉集团建设运营，于去年夏天投入使用。记者日前在走访该发电厂时了解到，它所使用的太阳能电池板全部来自中国。

该公司埃斯特雷马杜拉地区可再生能源发展专员何塞·贝略特在现场向记者介绍，弗朗西斯科·皮萨罗太阳能发电厂装机容量约为590兆瓦，由150万块太阳能电池板、1.37万个跟踪器以及313个逆变器组成，为33.4万户家庭提供绿色清洁能源。

贝略特说，中国制造的光伏板在投入运行后没有出现任何问题，“中国光伏产品恰到好处地符合了我们的需求”。

西班牙是欧洲第二大太阳能发电市场。根据欧洲太阳能产业协会去年底发布的报告，截至2022年底，西班牙光伏总装机容量预计达26.4吉瓦，仅去年就新增7.5吉瓦。数据显示，2022年欧盟新增光伏装机容量41.1吉瓦，比2021年增长47%。

西班牙光伏协会秘书长何塞·多诺索·阿隆索对记者说，中国光伏产品质量和成本优势有目共睹，目前西班牙从中国进口的主要是逆变器和光伏板，这些产品都非常有竞争力。

葡萄牙同样也是中国光伏产品的进口大国。葡萄牙可再生能源协会首席执行官佩德罗·阿马拉尔·乔治对记者说，中国制造的光伏板占据了葡萄牙约85%的市场份额，均获得最高质量认证，得到包括电力公司、融资机构等的认可。

阿隆索表示，西班牙计划到2030年光伏总装机容量达到30吉瓦，但考虑到投资者表现出的兴趣以及行业发展状况，这一目标有望提高至55吉瓦至65吉瓦。乔治表示，葡萄牙计划到2030年光伏总装机容量达到9吉瓦，但政府可能会将目标上调至18吉瓦至20吉瓦。

阿隆索认为，西班牙和中国的合作对于推动全球光伏产业发展至关重要，西班牙大规模发展光伏产业也有助于中国开拓欧洲市场。

乔治表示，葡萄牙光伏总装机容量要达到20吉瓦就必须加强与中国合作，期待中国企业在欧洲光伏产业进行更多建设和投资。

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