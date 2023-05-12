杨倩 阿尔达克

中哈（连云港）物流合作基地全貌。连云港中哈国际物流有限公司供图

5月12日，第5144列连云港中欧班列满载50箱建材和生活用品从中哈（连云港）物流合作基地驶出，运往中亚国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

连云港中哈国际物流有限公司中方副总经理孔祥伟。受访者供图

1992年，以连云港为起点的新亚欧大陆桥正式开通运营。“一带一路”倡议加速了新亚欧大陆桥的升级，陆海跨境联运更加高效便利，形成了东西联动的发展格局。

连云港中哈国际物流有限公司中方副总经理孔祥伟介绍：“连云港中欧班列运营质量不断提升，基本上实现了‘重去重回’。中欧班列线路辐射面不断扩大，开通了中亚五国、中欧（德国、波兰）、中俄、中土（跨里海)、中吉乌、中蒙6条精品运输通道，覆盖104个国际货运站点。”

中哈（连云港）物流合作基地于2014年启用，历经近10年发展，实现远洋干线、深水大港、内河航运、国际班列、物流场站互联贯通。

孔祥伟介绍了中欧班列的双向运输情况。从中亚运输的主要货源为哈乌小麦、棉纱、铁合金、钾肥等产品，目前已形成了特色货源专列运输。运往中亚和欧洲地区的货物主要是中国的汽车零配件、电子元器件、家具、建材、服装鞋帽、生活用品。除了中国商品，韩国的汽车、空调、电梯，越南的白糖，巴西的咖啡等产品通过连云港陆海联运直通中亚地区。

据媒体报道，哈萨克斯坦过境中国进口的日用消费品，出口的矿产品、粮食等优势贸易商品80%以上通过连云港口岸集散分拨。

连云港中哈国际物流有限公司哈方副总经理伊斯肯迪洛夫·阿孜·阿尔泰乌勒。受访者供图

连云港中哈国际物流有限公司哈方副总经理伊斯肯迪洛夫·阿孜认为，连云港中哈物流基地的能量不能简单用数字来衡量。它不仅对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的农产品出口起到了非常重要的作用，对哈乌两国的汽车制造业也起到重要作用。中国和韩国的汽车零部件正是通过这条物流通道发往中亚，在当地工厂完成组装。

中哈（连云港）物流合作基地。连云港中哈国际物流有限公司供图

业务版图不断扩大的背后是中哈连云港物流合作基地工作人员不断改革创新、提高服务水平的追求。如今基地已经实现了智能化、可视化、无人化作业、船站车直通，成为海关多式联运监管中心。

孔祥伟介绍，中哈（连云港）物流合作基地拥有全国首例铁路双线作业的远程操控系统。通过这套系统，可以实现一个人同时操控3台机械，作业效率提高了3倍。自贸区“保税+出口”集装箱货物混拼业务及“船车（站）直取”零等待模式大幅缩减了企业等待时间和运输成本，连云港国际集装箱过境时间由原来4天以上缩短至1天以内。在为企业客户节约时间和成本的同时，也帮助连云港港开辟了联运新通道，完善提升陆海联运新功能。

“这只是一个开始，我们会越做越大的。”阿孜说，“现在连云港物流基地跟哈萨克斯坦铁路公司在内的很多国际公司合作，往中亚、甚至欧洲国家发货物。去年我们新增了代理服务，业务量会不断增长。”他透露，哈铁集团与连云港有意向扩大合作，未来有望实现哈萨克斯坦煤炭的出口。

连云港市文旅书籍在哈萨克斯坦阿拉木图江布尔图书馆设立连云港图书专柜。网络图片

在助力贸易畅通的同时，物流基地也成为促进民心相通的友谊桥梁。2022年12月，中哈物流基地接到一个特殊的任务，将连云港市图书馆捐赠的400余册中文图书和文创产品运往哈萨克斯坦阿拉木图市、阿克套市，书籍包装箱印有中国古语“千里同好，坚于金石”。这句话承载着中国人民对哈萨克斯坦人民的深厚情谊。

很快，阿拉木图市中心图书馆向连云港市政府和中哈物流基地发来感谢信。信中写道：“此举促进了中哈文化交流，为传播两国文化成果做出了贡献。”

连云港市人民政府外事办公室工作人员介绍，这是连云港市图书馆学会的一个文化交流项目，希望借助中欧班列与更多国家图书馆开展文化交流。

(责编：刘叶婷、常红)