图为（从右到左）方李邦琴、加州副州长康依莲、旧金山市议长佩斯金、中国驻旧金山副总领事潘庆江在剪彩。人民网记者 邓圩摄

人民网旧金山5月10电 （记者邓圩）当地时间5月10日上午，美国横跨大陆铁路建成154周年之际，“美国铁路华工历史中心”在旧金山揭幕。

激发后代缅怀过去、仰望未来

该中心由华人慈善家、著名侨领方李邦琴基金会出资建设。 方李邦琴告诉大家，建立这个中心的目的是不忘华工对这个国家所做出的贡献。她说：“希望中心的建立，能激发下一代缅怀过去、仰望未来。

美国铁路华工历史中心坐落在旧金山市中心，位于中国城通往金融街的门户。也是来自世界各地游客时常驻足的地方。铁路华工中心的开幕，给亟需重整疫情后经济的中国城带来信心，当地华人认为记住华人在当地的贡献和历史，对减少对华裔、亚裔的歧视和犯罪很重要。

为默默无闻者发声

据了解，被称为美国建设历史创举的横跨大陆铁路，开启了全美经济和政治的飞跃发展。而鲜为人知的事实是，如果没有华工的贡献，这条铁路不会如此顺利完成。华工在高海拔山区修建了全线最艰难的700英里路段；创造了每天修建10英里新轨的纪录；铺设了最后一英里铁轨、钉下最后一颗铁钉。但铁路合龙之时的历史照片和记录，没有华工的身影。直到2017年，加州把5月10日铁路通车之日定为铁路华工纪念日。方李邦琴表示：“身为一名华裔美国人，我感到有义务为这些默默无闻的英雄做些什么。”

开幕当日，加州和旧金山湾区多位政要、商界领袖、华裔市长、民选官员和民众前来支持和祝贺中心开幕。加州副州长康依莲在开幕仪式上感谢华工对美国跨大陆铁路的伟大贡献。她表示，历史的这一章曾被遗漏，因此“铁路华工历史中心”的开幕及其重要，“我们十分感谢方李邦琴把中心带到旧金山、带到中国城。”

旧金山湾区委员会主席温德曼主持了中心开幕仪式，中国驻旧金山副总领事潘庆江，旧金山市议长佩斯金，旧金山前市长布朗，旧金山市议员华颂善、殷嘉立，旧金山市府律师邱信福，市行政官朱嘉文，佛利蒙市长高叙加，巴洛阿图市长顾锦珍，萨拉度加副市长赵嬿，苏诺玛前市长丁骏辉纷纷到场表示祝贺并讲话。

多位华工后裔来到现场，这些后裔已经在美国延续了五六代。华工后裔Ben Yee说，自己的爷爷活了114岁，老人亲自告诉他华工的坚韧精神、艰辛的故事。历史学家虞容仪芳也是华工后代，她说正是修建铁路的能力让她的爷爷有本事在美国立足生存，他们的故事都代表了华人对社会的贡献。

华工后代说，美国铁路华工中心的建立带给他们一个缅怀祖辈且温馨的家。据了解，未来这个地方将作为一个多功能的聚会场所，将设办公室、教室或小型研讨会室，让每个人都可以了解和学习华裔美国人以及亚裔美国人的历史。

(责编：苏缨翔、常红)