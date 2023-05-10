中国驻里约热内卢总领事田敏在活动中致辞。人民网记者 时元皓摄

人民网5月9日里约热内卢电 （记者时元皓）当地时间5月9日，“金熊猫奖”优秀作品展映活动在巴西里约热内卢州公共图书馆举行。中国驻里约热内卢总领事田敏、四川省委宣传部常务副部长傅思泉、里约州文化与创意经济厅厅长丹妮尔·巴罗斯等出席活动并致辞，四川省政府相关官员及近百名里约州文旅机构代表、当地侨团代表、影视爱好者参加此次活动。

该活动由四川省人民政府新闻办公室、四川省互联网信息办公室、四川省广播电视局主办，里约热内卢州文化厅支持，旨在以影视为桥让“金熊猫奖”这一具有全球影响力的国家级国际传播最高奖在南美洲进行深度推介，进一步深化国际影视合作，推动影视文化交流互鉴。

田敏在致辞中表示，在中巴两国各领域交往日益密切、人文交流亦如火如荼的时刻，“金熊猫奖”首次在里约举办展映活动，促进了两国人民的情感沟通，增进了双方的相互了解，将为双方深化影视文化方面的交流合作提供契机。驻里约总领馆愿与领区各界人士共同努力，继续推动双方人文交流，更好促进民心相通。

傅思泉表示，巴西是南美洲最大的国家，也是金砖国家重要成员。巴西和中国同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。四川期待与巴西在影视领域开展更为全面、更为深入、更为务实的交流与合作。

丹妮尔·巴罗斯表示，里约州政府推出政策积极推动国际文化交流与合作，让里约文化、巴西文化走出国门、迈向国际。里约州重视影视作品制作，目前里约州文化厅已收到联邦政府的影视制作专项拨款，希望有朝一日里约的影视作品也能在中国展映。未来，里约州将继续推进巴中文化交流合作。

展映活动中，中外嘉宾共同欣赏了由活动主办方带来的优秀影片，还品尝了中国美食，现场气氛热烈，多位与会嘉宾在活动现场表达了促进巴中文化交流的愿景。达里奥·克鲁兹是受邀参加本次活动的一名联邦警察，他在接受记者采访时表示，非常荣幸能够欣赏到中国的优秀影片，他再次感受到巴中两国深厚的文化联系，未来将尽自己所能继续促进巴中友好交流。

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