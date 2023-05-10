人民网北京5月9日电 （宋歌、杨春燕、王婧）第七届“亚非文化巡礼”活动7日在北京外国语大学举办。北京外国语大学党委常委、副校长赵刚出席活动并讲话，中国前驻斯里兰卡兼驻马尔代夫大使江勤政，中国前驻孟加拉国、马来西亚、马耳他大使柴玺等出席并观看演出。

据悉，“亚非文化巡礼”是北京外国语大学亚洲学院、非洲学院的传统活动。2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，该校师生以此活动献礼，旨在呈现“一带一路”沿线亚非国家的独特人文魅力。

活动中，学生们身着亚非国家民族服饰，将传统与现代元素相融合，通过双语歌舞表演、情景短剧等形式，展现出亚非各国璀璨丰富的历史文化，以及新时代背景下中国与亚非各国友好往来的足迹，为观众献上一场沉浸式的视听盛宴。

亚美尼亚、孟加拉国、柬埔寨、埃塞俄比亚、印度、印度尼西亚、马来西亚等亚非国家的驻华使节及外交官也参加了此次活动。马来西亚驻华使馆教育参赞沙烈胡丁观看演出后表示，看到马来语专业的学生们表演了极具马来西亚吉兰丹州地方特色的民谣《月亮风筝》，他十分感动，“希望他们继续学习马来西亚的语言和文化，成为促进两国文化交流的‘小大使’。”

北京外国语大学广大师生对演出反响热烈。非洲学院斯瓦希里语外教帕特里斯在观看演出后表示，本次演出兼具国际性与趣味性，学生们表演起来就像当地人，展现出优秀的学业素质。来自加纳的留学生布莱特说，这一活动向世界展示了亚洲与非洲团结在一起的力量，同时他也希望有机会进一步了解中国文化。

参加本次活动的非洲学院斯瓦希里语学生唐旭康说，他为演出准备了三个月之久，还自己设计了演出服装。“节目得到了大家的喜爱，一切都是值得的。”

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