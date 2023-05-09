人民网莫斯科5月9日电 （记者于宏建、肖新新）俄罗斯9日在莫斯科红场举行阅兵式，纪念卫国战争胜利78周年。俄罗斯总统普京在阅兵式上发表讲话。

阅兵式于当地时间上午10时（北京时间15时）开始。俄军仪仗队护卫着俄罗斯国旗和胜利旗帜在《神圣的战争》乐曲伴奏下走进红场。俄国防部长绍伊古和俄联邦武装力量陆军总司令奥列格·萨柳科夫乘车检阅各方队，并向受阅官兵祝贺胜利日。

普京在讲话中说，对俄罗斯人来说，关于祖国保卫者的记忆是神圣的，将铭记在心。“我们向勇敢地与纳粹主义作斗争的国家致敬，向美国、英国和其他国家的盟军士兵致敬。我们纪念并缅怀中国军人抗击日本军国主义的壮举”。

普京表示，多年来团结一致与共同威胁作斗争的经验是俄罗斯的宝贵遗产，也是当前建立公平公正的多极世界的有力支持。基于信任、安全不可分割、各国各民族自主自由发展原则的多极化世界发展正在成为不可逆的潮流。与世界上绝大多数人一样，俄罗斯希望看到一个和平、自由和稳定的未来。

普京强调，独联体国家领导人今天在莫斯科相聚，表达对先辈们的感激之情，这非常重要。他们并肩作战，获得了共同的胜利。苏联各族人民都为此做出了贡献。

当天，共有约1万名俄各军种官兵和军校学员，以及俄军轮式、履带式和防空系统等125件地面军事武器装备参加此次阅兵，其中包括T-34坦克、虎式-M侦察车、“回旋镖”装甲车、BTR-82装甲车、“亚尔斯”导弹系统、“伊斯坎德尔-M”导弹系统、S-400防空导弹系统等。与往年不同，今年红场阅兵式取消了空中阅兵环节。

白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫和亚美尼亚总理帕什尼扬，与普京一同观看了红场阅兵式。阅兵式结束后，普京与多国领导人还前往无名烈士墓敬献花圈。

1945年6月24日，苏联首次在红场举行纪念卫国战争胜利的阅兵式。苏联解体后，俄罗斯自1995年起每年5月9日举行卫国战争胜利日阅兵式。

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