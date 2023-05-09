新华社北京5月9日电（记者曹嘉玥、成欣）针对加拿大政府宣布中国驻多伦多总领馆一名外交官为“不受欢迎的人”一事，外交部发言人汪文斌9日说，中方对此表示强烈谴责和坚决反对，已向加方提出严正交涉和强烈抗议。中方奉劝加方立即停止无理挑衅，如加方不听劝告、肆意妄为，中方必将坚决有力回击。

汪文斌在当日例行记者会上回答有关提问时表示，加拿大方面罔顾中方严正交涉，以所谓“干涉加内政”的谎言为由，公然宣布一名中国外交官为“不受欢迎的人”，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。“中方已向加方提出严正交涉和强烈抗议。”

汪文斌强调，中方从不干涉别国内政，所谓“中国干涉加拿大内政”完全是无稽之谈，是对中方的污蔑抹黑和基于意识形态的政治操弄。加方以莫须有的罪名宣布中国外交人员为“不受欢迎的人”，违反国际关系基本准则，蓄意破坏中加关系，性质十分恶劣。

汪文斌说，一段时间以来，加媒体和有关政要援引所谓加安全情报局“机密文件”编造虚假信息，抹黑中国驻加使领馆。有关指责毫无事实根据，纯属别有用心的捏造。

他表示，针对加方无理行径，中方决定采取对等反制措施，宣布加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧为“不受欢迎的人”，要求其5月13日前离华。这是中方维护自身合法权益之举，完全正当和必要。

汪文斌强调，中国驻加使领馆及外交领事人员始终遵守有关国际公约和加当地法律法规，依法履职。加政府基于谎言，采取严重损害中国外交领事人员合法权益的错误举动，中方绝不接受。中方维护自身利益的决心坚定不移。“我们奉劝加方立即停止无理挑衅。如加方不听劝告、肆意妄为，中方必将坚决有力回击。由此产生的一切后果必须由加方承担。”

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