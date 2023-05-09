新华社首尔5月9日电 日本首相岸田文雄7日到访韩国，与韩国总统尹锡悦举行会谈。除了访问活动之外，迎接他的还有韩国民众接连两天的抗议。

这是韩日领导人时隔50多天再次见面。然而，日方无意就历史问题道歉，韩方对日政策缺乏国内共识，两国关系改善前景难言乐观。

与此同时，韩日关系变动离不开美国幕后操纵。挑动日韩对立的是美国，如今撮合两国“和解”的也是美国。日久见人心，最终，美国想拼凑反华小圈子的图谋，也终将是个图谋。

岸田的硬 尹锡悦的软

一些媒体此前预测岸田可能通过就历史问题道歉来向韩方“示好”，但这显然“低估”了岸田。

在谈到二战时期强征劳工问题时，岸田并未表露道歉之意，只是态度暧昧地以“个人名义”对许多人在当时严酷环境中的悲惨经历感到“心痛”，反在历史问题上态度强硬，称日方对继承历届内阁历史认知的立场不会动摇。尹锡悦则再次摆出迎合之姿，强调“要摆脱不清算历史就无法合作的思维”。这一硬一软的表态，再次引发韩国舆论和民众的强烈抗议。

首尔约5000名市民6日冒雨在市中心集会反对岸田访韩。多个民间团体7日又在首尔举行抗议活动，要求日本政府对强征劳工、歪曲历史等问题真诚道歉。

在韩国总统府前的集会现场，民众手持“停止构建韩美日同盟”“停止对日屈辱外交”“立即撤回核污染水排海计划”等标语。他们要求日本政府对二战期间的殖民统治进行道歉并给予赔偿，强烈呼吁停止扩大韩美日三方军事合作，共同维护地区和平稳定。

一时之需互动易 根本改善关系难

尹锡悦3月6日公布了二战期间被日强征劳工索赔案的所谓“第三方代赔”方案，10天后就访问了日本，并与岸田举行会谈。岸田此次回访是二人时隔50多天再次见面。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员王俊生认为，由于日方已邀请韩国参加即将于5月19日在日本广岛举行的七国集团峰会，岸田此访可避免出现韩方两次访日，而日方未回应的“外交失礼”。

王俊生指出，对岸田来说，希望借此访改善日韩关系，加强对朝鲜威慑，配合美国对华打压意图，进一步加强美日韩三边合作。对尹锡悦来说，希望借岸田来访减轻因其对日“屈辱外交”招致的国内舆论压力，并有效对朝施压。

王俊生强调，韩日关系转圜目前主要是建立在韩国单方面妥协和退让的基础上，日本就历史、领土等问题至今没有改变立场，加之尹锡悦政府现行对日政策缺乏国内共识，两国关系持续改善的前景难言乐观。

美日打算盘 韩国忙迎合

尹锡悦政府上台后对美西方采取“一边倒”的政策以换取支持。王俊生认为，按照美国要求积极改善对日关系，正是韩国为迎合美国作出的一种“有诚意”的表现。

在韩日关系变动的背后，是美国的一手操纵。拜登政府上台以来，美国明显加大了在“印太地区”的外交、经济与军事投入，在东北亚地区将日韩视为“马前卒”，意在利用两国联合遏制围堵中国。

美国想要将美日同盟、美韩同盟关系“升级”为美日韩三边同盟，但其宗旨仍是“美国优先”。韩日矛盾重重，美国想借推动两国关系改善来打自己的算盘并非易事。

3月16日，抗议者在日本东京首相官邸前抗议日韩首脑会谈。新华社记者李光正摄

最值得关注的是，三国目前从各自利益出发，在美日韩安全合作问题上存在巨大认知差异——美国强调三边合作的“印太”属性，试图将其打造为维护霸权、遏制中国的有力工具；韩国强调三边安全合作聚焦朝核问题；日本看重的则是通过实施美日韩联合军演加强本国国防力量和行使集体自卫权。三国各自的小算盘让美日韩打造三边同盟面临多重制约因素。

《韩民族日报》刊发以《向岸田贩卖“历史”，向拜登贩卖“和平”，没有外交的一年》为题的文章指出，尹锡悦政府执政一年以来的外交安保政策“失去的是历史与和平，得到的是老旧的理念”。（记者：于荣、周思雨、杨畅、郭丹；编辑：闫珺岩、陈丹、刘健、李雪笛、孙浩、王丰丰、王申、鲁豫；视频：王沛）

(责编：苏缨翔、崔越)