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第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛落幕

2023年05月09日13:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗5月9日电 （记者黄培昭、沈小晓）5月8日，第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛在埃及苏伊士运河大学落幕。

本次比赛由中国驻埃及大使馆教科处主办，苏伊士运河大学孔子学院协办。中国驻埃及大使廖力强、教育公参卢春生、苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼杜尔、埃及高校师生及各界人士等五百余人出席了本次活动，来自埃及6所高校的12名选手参加决赛。

决赛共分为主题演讲、才艺展示和知识问答三部分。选手们以“汉语为桥，天下一家”为主题，声情并茂地讲述了自己与中国结缘、为中国文化所吸引的故事。经过激烈角逐，来自开罗大学的马拉克和洛伊夺得特等奖，来自开罗大学的扎伊德斩获一等奖，来自苏伊士运河大学的麦当娜和阿雅将二等奖收入囊中。

中国驻埃及大使廖力强表示，希望中埃两国以汉语为桥深化文明交流，推动地区共同发展，为中埃关系发展注入新的活力，也希望中埃两国学生能够通过学习彼此语言，增进相互了解，争当两国人民之间的沟通桥梁和友好使者。

苏伊士运河大学校长曼杜尔在致辞中回忆了自己在中国留学的经历，对如今埃中人文交流的丰硕成果感到十分欣喜，并表示希望今后埃中合作与交流能够更上一层楼。

据了解，本次比赛从预赛到决赛历时近一个半月，前后共有26名选手参赛，是历届埃及“汉语桥”比赛人数最多的一次。

(责编：崔译戈、常红)

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