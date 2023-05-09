新华社北京5月9日电 沙特阿拉伯一名外交官8日说，苏丹冲突双方在沙特红海港口城市吉达举行的对话现阶段没有取得重大进展。这意味着苏丹恐难以在短期内实现停火。

苏丹武装部队和快速支援部队6日分别派遣谈判代表前往沙特讨论人道主义停火，这一对话被沙特和美国称为“谈判前的对话”。

这是4月19日拍摄的苏丹喀土穆街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

不过，这名不愿公开姓名的沙特外交官8日告诉法新社，对话现阶段“没有取得重大进展”。按他的说法，苏丹冲突双方均认为已方有能力在交火中获胜，因此永久性停火话题“不在谈判桌上”。

沙特外交部8日发表声明说，对话目标包括实现“有效的短期停火”、促进人道主义援助物资运送、恢复基本公共服务以及商定后续“扩大谈判”时间表，以期实现“永久性”停火。按沙特外交部说法，苏丹冲突双方已就人道主义援助和恢复基本公共服务展开讨论。

5月2日，在埃及南部阿斯旺省，工作人员为逃离苏丹进入埃及的难民准备救济包裹。新华社发（拉德万摄）

沙特外交部同时表示，这一对话未来几天将继续，但没有给出明确时间表。

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思7日抵达吉达，准备同苏丹冲突双方讨论人道主义议题。一名联合国官员8日说，格里菲思要求加入苏丹冲突双方对话，但迄今未获同意。

苏丹冲突双方先前曾多次达成停火协议，但无一获得严格执行，首都喀土穆和恩图曼等城市仍不时爆发武装冲突。（张旌）

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