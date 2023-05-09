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观天下·苏丹局势|苏丹停火“间接谈判”　人道援助当务之急

2023年05月09日09:12 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电 苏丹冲突双方7日继续在沙特阿拉伯红海港口城市吉达举行“间接谈判”，又称“谈判前对话”，以期实现短期但有效的人道主义停火，开放援助和撤离通道。

这场苏丹国内冲突已经进入第四个星期，首都喀土穆7日仍有激烈枪战和空袭。距离真正停火止战，依旧遥遥无期。

短期有目标　长期无共识

按照法新社的说法，自6日开始对话以来，冲突双方就对话内容向外界披露寥寥，聚焦于短期目标。

苏丹军方发言人纳比勒·阿卜杜拉说，对话要讨论如何“正确执行停火，以服务人道主义需求”。苏丹快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛在社交媒体推特上说，欢迎“技术性讨论”，希望对话实现确保平民安全撤离的目标。

据沙特外交部介绍，苏丹冲突双方将在接下来几天继续“谈判前对话”，“期待达成短期、有效停火以促进人道主义援助”。沙特和美国共同敦促冲突双方利用这次机会，商定后续“扩大谈判”日期，以期实现“永久性”停火。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

阿拉伯国家联盟秘书长艾哈迈德·阿里·阿布·盖特7日支持通过“间接谈判”防止现有冲突升级、战事长期化，“把苏丹分裂成不同交战区域”。

埃及外交部长萨迈赫·哈桑·舒凯里当天在同一场阿盟理事会会议上说，苏丹局势可能“滑向更糟糕更危险”的方向，进而影响整个地区。

路透社说，从战场形势看，双方依然无意就结束冲突作让步。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

在喀土穆东北部哈吉·优素福区，居民艾哈迈德·阿明7日说，他“看到战斗机从我们头上飞过，听到爆炸声和防空火力的声音”。

就停火前景，一些分析师持谨慎乐观态度。瑞典哥德堡大学苏丹问题专家阿利·维尔吉说：“国际社会最低的共同要求是停止敌对行动。但是，实现这一初步目标后，接下来该做什么，没有明显共识。”

通道需保障　民众盼安全

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思7日抵达吉达，准备同苏丹冲突双方接洽人道主义议题。

格里菲思上周在苏丹红海海滨城市苏丹港说，联合国世界粮食计划署告诉他，6辆向苏丹达尔富尔地区运送救援物资的卡车“中途遭洗劫”。他呼吁冲突双方作出明确承诺，为运送和分发人道主义物资提供安全保障。

联合国数据显示，迄今超过10万人从苏丹境内逃到埃及、南苏丹、乍得等邻国。其中，埃及接纳超过6万名难民。那些无法逃离的人面临缺水、缺粮、缺药及其他生活物资等困难。

4月28日，从苏丹撤离的巴勒斯坦公民抵达加沙地带拉法。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

联合国方面说，在这场冲突爆发前，苏丹三分之一人口需要人道主义援助。如果战事持续，苏丹面临严重粮食不安全的人口可能增加200万至250万。

数以千计民众从苏丹逃到埃塞俄比亚，其中大多数是第三国公民。在埃塞边境默特马镇，妇女抱着婴儿，驴车载着行李，交汇在忙乱而尘土飞扬的路口。

5月4日，从苏丹撤离的尼日利亚公民即将抵达阿布贾。新华社发（阿德拉昆摄）

叙利亚难民萨拉姆·坎胡什说：“这是我第二次因为战争而逃离。”

“保命要紧，”厄立特里亚难民莎拉告诉法新社记者，“我们无法想象留在苏丹的家会变成什么样。”

苏丹难民穆罕默德·优素福说，“到处是枪战”，“感觉自己随时会送命”。

5月2日，在埃及南部阿斯旺省，工作人员为逃离苏丹进入埃及的难民准备物资（手机拍摄）。新华社发（拉德万摄）

在苏丹境内唯一还在运营的空港苏丹港机场，现年28岁的实验室医生马娜希勒·萨拉赫搭上一架前往阿联酋的撤离航班，告诉路透社记者，她和家人在喀土穆军方总部大院附近的家中躲了三天，终于有机会逃到苏丹港。

“是的，我庆幸能活下来，”她说，“但是我非常难过，因为我的父母还留在苏丹。”（胡若愚）

(责编：刘叶婷、崔越)

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