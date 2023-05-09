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保住全球“饭碗”须各国共同努力（观象台）

□ 严  瑜
2023年05月09日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署等机构近日共同发布的最新一期《全球粮食危机报告》显示，2022年全球遭遇严重粮食不安全并且需要紧急粮食、营养和生计援助的人口连续第四年增长，达到该年度报告发布7年来的最高水平。

　　报告数据显示，2021年面临严重粮食不安全问题的人口为1.93亿，分布在53个国家和地区。2022年，情况进一步恶化，数字增加到全球58个国家和地区约2.58亿人，涉及国家和地区更广，饥饿人口更多。

　　严重粮食不安全是指因无法摄入足够食物而面临直接危险。联合国秘书长古特雷斯在报告前言中说：“约2.5亿人现在面临严重饥饿，有些人处于饿死的边缘，这不合情理。”在21世纪的今天，农业科技高度发达，粮食产量不断提高，为何全球仍有这么多人面临断粮风险，而且这种不合情理的现象还愈演愈烈？

　　2022年，全球饥饿问题之所以加剧，是多重因素综合作用的结果：

　　一是疫情因素。新冠疫情持续蔓延，致使劳动力短缺和供应链中断，全球大宗商品价格长时间内处于高位。

　　二是地缘政治因素。俄乌冲突爆发后，黑海地区的小麦、玉米和葵花籽油出口遭遇阻力，导致高度依赖俄罗斯和乌克兰粮食的国家陷入粮食危机。同时，美国鼓动盟友一再加码对俄制裁，影响国际能源、化肥供应，导致农业投入成本飙升，也使得阿富汗、埃塞俄比亚和叙利亚等高度依赖小麦进口的国家，饥饿状况进一步恶化。

　　三是经济因素。2022年以来，美联储接连10次加息，导致大量美元回流，其他国家货币相应贬值，中东、非洲、南亚和拉美一些国家进口粮食的财政负担明显加重，弱势群体的粮食安全进一步受到威胁。

　　四是自然因素。全球气候变化导致多地降雨模式发生巨大变化，一些地区降水猛增，一些地区持续干旱，全球传统农业生产遭遇冲击。

　　重重压力之下，全球粮食不安全状况进一步恶化，广大发展中国家遭受冲击尤其剧烈。《全球粮食危机报告》指出，在急需粮食的人口当中，40%以上的人生活在刚果民主共和国、埃塞俄比亚、阿富汗、尼日利亚和也门等国家。粮食安全是关系国计民生的头等大事。一些国家已经因为粮食问题出现社会动荡。

　　面对全球饥饿问题，国际社会应当共同努力，加强协调行动，让粮食生产和供应稳定畅通起来。特别是发达国家应当加大提供紧急粮食供给和援助，帮助脆弱国家渡过难关，并且在资金、技术、市场、能力建设等方面给予发展中国家更多帮助，推动构建高效、开放、公平的全球粮食供应体系。

　　过去很长一段时间里，发达国家实行高额农业补贴，加剧国际粮食市场不平衡发展，影响发展中国家的产粮积极性。此外，一些发达国家因主观因素导致的人均食物浪费量位居世界前列，因生产过剩食物造成的资源浪费和环境污染更是触目惊心。发达国家需要切实承担应尽国际义务，为推动实现联合国2030发展议程和“零饥饿”“零贫困”目标贡献应有力量。

　　作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国始终是维护全球粮食安全的积极力量。2021年，中国提出全球发展倡议，将粮食安全作为八大重点合作领域之一，为国际发展合作注入新动力。近年来，从提出国际粮食安全合作倡议、推动粮食减损国际合作，到呼吁各国保持粮食贸易开放、畅通国际粮食产业链供应链，中国不断汇聚应对粮食安全挑战的全球合力，推动全球粮食安全治理体系变得更加公正合理。

　　2022年世界粮食日主题是：“不让任何人掉队。更好生产、更好营养、更好环境、更好生活。”只有国际社会一道，共同努力，携手合作，才能让人类早日摆脱饥饿之苦，实现共同发展繁荣。

(责编：贾文婷、崔越)

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