本报记者 高 乔

近日，美国商务部经济分析局数据显示，美国2023年一季度GDP年化环比增长1.1%，大幅低于市场预期的2%，较去年四季度2.6%的增幅有所回落，已连续两个季度放缓。《华尔街日报》网站报道称，在通货膨胀仍然高企、利率不断上升的情况下，美国第一季度经济增长下滑，增加了人们对今年晚些时候可能出现经济衰退的担忧。

“美国经济正在走向衰退。”华尔街经济学家的担忧似乎正成为现实。

“危险信号”频出

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）近日发布最新“全美经济调查”显示，69%的美国成年人对美国当下以及未来的经济形势持负面看法，创这项调查17年历史中的最高纪录。CNBC评论称，在持续的通货膨胀、加息和对经济衰退的担忧中，美国人对本国经济的看法从未如此消极。

当前，美国多项经济数据释放“危险信号”。美国劳工部最新数据显示，今年3月消费者价格指数（CPI）同比上涨5%，远高于美联储2%的长期通胀目标，通胀水平仍处高位。其中，食品价格上涨8.5%，住所价格上涨8.2%。高物价让数百万个美国家庭“不堪重负”。

金融领域，银行业危机仍在发酵。今年3月以来，美国硅谷银行、签名银行和第一共和银行等3家银行机构先后“爆雷”，因出现流动性危机而被关闭或被接管。据美国福克斯新闻网站报道，有研究显示，美国至少有186家银行面临与硅谷银行等机构类似的情况，这些银行一旦遭遇挤兑就可能陷入危机。

银行业风险正在向商业地产行业传导。据美国《纽约时报》网站报道，超过1万亿美元的商业房地产贷款将在2025年底前到期，随着银行收紧贷款条件，许多借款人可能难以为债务再融资。专门研究房地产金融的哥伦比亚大学商学院教授托马斯·皮斯科尔斯基说，如果商业房地产违约率大幅攀升，数百家银行可能陷入资不抵债的境地。

此外，美国建筑行业和制造业明显降温，个人消费显著放缓，加息对经济增长的抑制作用正在显现。据美联社报道，美国2月和3月消费者支出持平，表明许多消费者在面对物价和借贷成本上涨时变得谨慎。即使就业市场表现出令人惊讶的韧性，但也出现裂缝。招聘已经减速，招聘的工作岗位已经减少，越来越少人辞职去寻找其他通常收入较高的职位。

“高通胀难以按美联储所预期的那样有效回落，银行业频繁出现流动性危机，固定收益市场和外汇市场的表现，反映出金融市场对美国经济可能面临明显衰退的预测。”中国社会科学院金融研究所研究员胡志浩接受本报记者采访时说。

风险不断传导

据美联社报道，美联储近日加大力度对抗高通胀，宣布再次加息25个基点。这是美联储自2022年3月以来第十次加息，累计加息幅度已达500个基点，升至16年来的最高水平。这一决定是在阴云密布的经济背景下做出的。“经济似乎正在降温”。

“经济学家对美联储持续10次加息表示担忧，认为此举可能导致美国经济过度放缓甚至引发衰退。”美国《财富》杂志报道称，美联储自2022年3月开始加息以来，信用卡、抵押贷款和汽车贷款的利率一直在飙升。美联储近日宣布再次加息以抑制通胀，将使得上述利率继续上升，会给消费者与企业带来沉重的贷款成本，将令借钱购买大件商品的消费者备受打击。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏接受本报记者采访时分析，新冠疫情发生后，美国联邦政府扩张资产负债表，推出量化宽松政策，同时出台系列法案，加大政府支出，推行“债务货币化”，以扩大政府债务为代价推出大规模刺激经济举措，最终导致通胀高企和资产泡沫。为遏制通胀，美联储不得不持续加息，货币政策进入紧缩周期，美联储货币政策转型给中小银行带来持续的流动性冲击。在此背景下，中小银行整体营收能力下降，流动性较差银行甚至面临存款“挤兑”风险，银行业危机不断发酵。

“当前，美国银行业危机有向商业地产行业蔓延的趋势，加剧金融体系脆弱性。”胡志浩分析，中小银行负债端压力增加，商业地产贷款信贷条件紧缩，将信贷风险传导至商业地产市场。随着商业地产资产价格下降、商业投资下滑，美国商业地产空置率大幅上升，这将对美国商业贷款产生较大打击。商业地产信贷作为金融体系的底层资产之一，一旦爆发危机，就可能将风险扩散至整个金融市场，美国经济可能因此面临更大风险。

“美国金融市场悲观情绪蔓延，股票、债券市场动荡，企业直接融资能力下降，金融行业对实体经济的输血能力减弱，连带消费、投资形势趋紧。在这些因素的综合影响下，美国经济承受较大风险，衰退预期显著加强。”孙立鹏说。

进入艰难时期

“美联储加息政策正在挫伤美国整体经济。”美国密苏里大学堪萨斯城分校经济学副教授林伍德·陶希德警告，美联储试图通过加息抑制通胀，或导致美国经济危机进一步恶化。

《纽约时报》报道称，随着美联储进一步激进加息，3家银行的倒闭只是一个开始，美国金融体系的其他部分也可能承压。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃近日也预测，美国银行业将会暴露更多的脆弱性，“痛苦可能还没有结束”。

“当前，美联储货币政策似乎已‘骑虎难下’。美联储手里能发挥作用的工具已非常有限。美联储希望在控制通胀和避免银行业危机之间保持平衡，现实则存在较大技术难度，未来美联储利率如何调整还需密切观察。在美联储货币政策仍处于加息周期或持续高利率的情况下，中小银行面临的风险将持续存在，类似第一共和银行‘爆雷’的情况还可能出现。”胡志浩表示。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼表示，美联储的行动似乎忽视了银行业危机引发的信贷紧缩以及迫在眉睫的债务上限危机可能给金融市场带来的冲击。美国面临经济硬着陆的风险。

孙立鹏认为，美国联邦政府面临的债务上限问题也将对美国经济造成较大影响。目前，民主、共和两党能否在激烈博弈过程中就债务上限问题达成一致，仍存在较大不确定性。在债务危机影响下，美国政府在应对经济问题方面的财政政策空间更加有限。如今，美国金融市场风险累积，实体经济增长乏力，宏观调控手段受限，叠加当前全球大宗商品价格上涨、全球经济复苏迟滞等国际因素影响，美国经济可能进入一段艰难时期。

“作为全球最大经济体和全球最大市场，美国经济困境将对全球带来明显溢出效应。”胡志浩分析，一方面，美国经济增速下降，对新兴经济体而言意味着外部需求下降，新兴经济体对外出口将受较大影响，经济增长承受更大压力。另一方面，美国资金价格变化对全球流动性影响巨大，新兴市场为防止资金大量外流，不得不跟随保持高利率，加剧全球流动性紧缩情况。此外，美国金融市场和货币政策的溢出效应，将加大新兴市场和发展中国家融资难度，加重新兴市场的债务负担，加剧全球经济减速的风险。

(责编：贾文婷、崔越)