李大伟

受多重因素影响，去年以来世界经济和贸易增速放缓。世界贸易组织发布的报告显示，2022年全球贸易额仅增长2.7%。面对外需整体疲弱的形势，中国出台了支持优势产品开拓国际市场、参加各类展会等一系列措施，并要求各地方政府建立重点外贸企业服务保障制度，在生产、物流、用工等方面予以保障。今年以来，随着中国优化疫情防控措施，各地积极行动，纷纷组织外贸企业参加国际展会，有效对接海外合作伙伴，扩大“朋友圈”。广大外贸企业也主动作为，积极“走出去”拓展国际市场，跟更多的海外需求商、供应商面对面接触。从短期看，这可以帮助中国出口企业找到更多潜在客户，扩大出口规模；从中长期看，还将有利于中国出口企业和相关国家企业共同形成稳定的经贸合作网络，打造高水平的跨境产业链供应链。统计数据显示，今年3月份中国出口额、进口额同比分别增长23.4 %、6.1%，跟1月份下降1.9%和13.8%相比，回升态势十分明显。

更可贵的是，外贸质量持续提升。一方面，随着中国新能源汽车等新兴产业国际竞争力持续上升，新的出口增长点不断涌现，今年1-3月中国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品合计出口增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高了出口整体增速2个百分点。值得一提的是，这些行业目前还处于快速增长期，市场渗透率还相对较低，未来国际市场需求量还将高速增长，这对中国外贸将形成更强有力的支撑。另一方面，中国出口多元化取得积极进展，今年一季度中国对第一大贸易伙伴东盟进出口1.56万亿元，同比增长16.1%，高出整体增速11.3个百分点。此外，对俄罗斯、印度等新兴经济体出口额也保持较快增长。长远看，新兴经济体将是拉动世界经济增长的主要动力，在中国对外贸易中的比重还将进一步上升。

对外贸易是各国参与全球经贸合作、推动经济全球化深入发展的最重要方式之一。中国充分发挥世界第二大经济体的市场规模优势，从世界各国进口大量优质消费品，有力支撑了相关合作伙伴的经济复苏。同时，中国出口的大量工业设备最终均会转化为合作方的国内投资，有助于推进合作方工业化和城镇化进程，出口的大量零部件等中间产品为合作方参与全球生产网络创造了良好条件。特别是“新三样”的出口，为相关国家发展可再生能源、实现生产生活方式绿色转型提供了重要支撑。总的来看，中国积极发展和各国特别是发展中国家的贸易关系，将为中国以及合作方的经济增长提供长期稳定的动力，有利于世界经济回稳复苏。

既看到成就，也认清挑战。当前，全球经济复苏依然乏力，特别是随着美联储持续加息的影响不断外溢，欧美银行业风险频发，全球经济下行压力进一步上升。国际货币基金组织4月份的最新预测显示，2023年全球经济将增长2.8%，较今年1月预测值下调0.1个百分点，其中发达经济体今年预计仅增长1.3%，2024年预计也仅增长1.4%。如果欧美银行业风险进一步发酵，全球经济陷入衰退的可能性将明显加大。同时，保护主义、地缘政治等风险也增加了全球经济的不稳定性、不确定性，中国外贸面临的困难和挑战依然严峻。

对此，应进一步加大稳外贸政策实施力度，继续鼓励企业积极开拓海外市场，进一步优化进出口通关程序，提升出口退税效率，并充分运用信用保险、贸易信贷等政策工具，为企业对外贸易提供融资、保险等方面的支持，为中国外贸高质量发展提供强劲支撑。

（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员）

(责编：贾文婷、崔越)