本报记者 李 强

欧洲铁路货运峰会近日在波兰首都华沙闭幕。来自欧洲货运界、政府和学界的200名代表共同聚焦欧洲铁路货运发展机遇、探索路线方案以及铁路基础设施建设等议题。打造更具连通性的欧洲铁路网成为本次会议的一项共识。会议认为，由于在环境可持续性方面优势明显，铁路运输是欧盟扩大基础设施投资的重点领域。

根据欧盟的规划，到2050年交通部门的碳排放要比1990年减少90%，这需要将目前占欧洲货运量75%的公路运输业务，更多转移到铁路运输和内陆水运中。在欧盟推出的“欧洲绿色协议”中，加强铁路运输被视为2050年实现碳中和目标的重要配套举措。德铁货运欧亚公司代表康贝雅在会上表示：“与公路运输相比，铁路运输可减少80%以上的碳排放，与空运相比可减少95%以上。”

相关数据显示，即使在新冠疫情期间，铁路运输也显示了高效和保供能力，同时具备较高的安全系数。“多个项目的实施将进一步完善欧盟铁路网络，增加对铁路交通管理系统的投资，让铁路变得更加智能和安全。”欧盟交通运输专员阿迪娜·洛安娜·瓦莉安说。

为加快欧洲铁路网建设，欧盟去年2月宣布正式启动欧洲铁路计划。该计划涵盖交通管理、车辆、基础设施和服务等领域的研究与创新，目标是通过消除互联互通的壁垒，提供集成解决方案，打造一个高性能、一体化的欧洲铁路网。目前，欧盟已宣布提供54亿欧元资金支持135个交通基础设施项目，其中80%的资金分配给铁路和内陆水道等低碳排放项目。

波兰基础设施部代表卡普尔扎克在会上宣布，该国将投资约8.2亿欧元用于发展马拉舍维奇货运口岸。通过增加投资，不仅让波兰边境铁路口岸吞吐能力翻倍，对促进跨欧亚铁路运输也具有积极意义。

德国、法国等欧盟成员国也增加了对铁路行业的投资预算。今年3月，德国政府就关于气候保护、交通运输等内容的一揽子政策达成一致，其中包括对铁路等交通基础设施进行大规模投资。德国铁路行业将在2027年前实施预计450亿欧元的铁路投资方案，包括增加对联合运输终端网络、铁路基础设施水平的投入，力争到2030年该国25%的货物通过铁路运输。德国政府还计划对公路运输增收每吨200欧元的二氧化碳附加税，将这一收入的80%用于资助铁路项目。

今年2月，法国总理博尔内宣布，从现在起到2040年，法国将为铁路系统投资1000亿欧元。法国国家铁路公司对这一投资计划表示欢迎，认为“发展以铁路为核心的去碳化多式联运交通方式，对运输企业、旅客和地方政府都有利”。

（本报柏林5月8日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 17 版）

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