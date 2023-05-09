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秘鲁多举措促进旅游业复苏

本报记者  时元皓
2023年05月09日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　秘鲁外贸和旅游部近日表示，预计今年秘鲁将迎来250万人次国际游客，较去年增长26%，将带来超过33亿美元的外汇收入。

　　独特的自然地貌、古老的印加文明、多样的美食文化……秘鲁拥有丰富的旅游资源，受到越来越多国际游客的喜爱。秘鲁出口和旅游促进委员会执行主任阿莫拉·卡巴哈尔表示，2022年度世界旅游大奖将秘鲁评为南美最佳文化目的地、最佳餐饮目的地，令他们备受鼓舞，“我们将继续努力为游客提供更具吸引力和多样化的旅游选择”。

　　为吸引更多国际游客，在3月举行的2023柏林国际旅游交易会上，秘鲁投入约200万欧元推出“秘鲁—现在”主题宣介活动，向世界展示秘鲁具有代表性的秀美风光、社会文化习俗等，并将通过多媒体方式投放至国际知名主流媒体以及多家社交媒体，同时在纽约、墨西哥城、马德里等城市投放。

　　近期，秘鲁政府还联合相关协会发起多项宣传推广活动。秘鲁出口和旅游促进委员会推出了“带我去南方”活动，旨在促进秘鲁国内旅游，带动南部地区旅游经济发展，覆盖范围包括著名历史遗迹马丘比丘所在的库斯科地区等。除了在全国机场、公路沿线等地投放宣传广告外，活动组织者还联合56家旅游机构为游客提供优惠旅游名额，民众还能通过参与社交媒体活动赢取免费往返机票。

　　秘鲁外贸和旅游部连续3年举办“我们是手工艺人”活动，大力推广秘鲁传统手工艺品。4月27日，2023年度“我们是手工艺人”活动申请正式结束，组织者将从申请者的作品中挑选出超过1000件获奖作品。除了对获奖作品给予技术援助外，还将给每件作品5000秘鲁新索尔（1美元约合3.7秘鲁新索尔）的现金奖励，用于支持手工业者生产和销售手工艺品。

　　“秘鲁旅游业有望迎来强劲复苏势头。”秘鲁酒店、餐饮及相关行业协会主席巴勃罗·加西亚表示，秘鲁旅游业增长前景可期，旅游相关从业人员将与政府部门携手共促旅游业发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月09日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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