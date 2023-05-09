据新华社贝尔格莱德5月7日电 （记者石中玉）塞尔维亚政府官员、民众，中国驻塞尔维亚大使馆工作人员以及中资企业和华侨华人代表7日前往中国驻南斯拉夫联盟大使馆旧址，凭吊在1999年使馆被炸事件中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖3位烈士。

仪式开始后，塞尔维亚体育部长佐兰·加伊奇和中国驻塞尔维亚大使陈波一同走到烈士纪念碑前，整理花圈上的缎带。花圈上别有挽联，上写“深切缅怀邵云环、许杏虎、朱颖烈士”。随后在加伊奇和陈波的带领下，全体人员躬身默哀，并依次向纪念碑献花。

加伊奇接受媒体采访时说，北约轰炸中国大使馆是懦夫行为。他表示：“我们有责任铭记和缅怀所有失去生命的人，并为他们祈祷，也为幸存者祈福。”

陈波对塞方每年都和中方一同缅怀1999年在北约轰炸中遇难的3名记者表示感谢。她说，对遇难者的共同缅怀不仅体现了双方对中塞传统友谊的珍视，也反映了双方对和平与独立自主政策和国际公平正义的共同追求。

陈波告诉新华社记者，作为使馆被炸事件的亲历者，24年来，她不能也不敢忘怀当时发生的一切。她表示，24年后，虽然强权政治、霸权主义依旧是当今世界动荡最深刻的根源，但是致力于和平发展的力量越来越强大。

陈波说：“现在越来越多的国家和人民认同人类命运共同体理念，我也坚信越来越多的国家和人民将会团结在一起，共同努力去建设一个持久和平、共同繁荣的世界。”

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 17 版）

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