本报记者 王云松

5月18日至19日，中国—中亚峰会将在中国西安举行。建交31年来，中国同中亚国家加速对接发展战略，务实合作不断深化，友好关系日益巩固。中国—中亚峰会的举行，将进一步发挥元首外交引领作用，推动中国同中亚国家乘势而上，并肩奋斗，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，为共同推动构建人类命运共同体作出新贡献。

加强政治互信，发展睦邻友好

“无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。”2022年1月25日，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚五国合作呈现蓬勃发展的广阔前景。

31年前，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。在互谅互让基础上，中国同中亚国家彻底解决历史遗留的边界问题，使3300多公里的共同边界成为友好、互信、合作的纽带。

在习近平主席同中亚国家元首的战略引领下，中国同中亚五国坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢的四项原则，实现全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

作为中国同中亚国家开展合作的新机制，中国—中亚机制为深化中国同中亚国家全方位合作提供了重要平台。在中国—中亚机制下，六国积极开展政党、经贸、投资、地方、智库等领域交流对话，充分释放合作潜能。

“哈中已成为永久全面战略伙伴，两国在国际政治舞台一直保持高水平协作”“吉中在国际地区事务中密切协作，体现了全面战略伙伴关系的高水平”“中国不仅是塔方的好朋友，也是塔方的重要战略伙伴”“土中在国际舞台上始终保持高水平相互理解与支持”“中国是乌兹别克斯坦可靠的朋友和全面战略伙伴，乌中关系充分体现了相互尊重、睦邻友好、互利互惠”……中亚五国元首积极评价中亚国家同中国关系实现高水平发展，希望进一步深化同中国的友谊与合作，更好促进本地区经济发展、人民福祉、睦邻互信。

“哈方将继续坚定奉行一个中国政策”“吉方坚定恪守一个中国原则，坚定认为台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场”“塔方坚定不移恪守一个中国原则，坚定认为台湾是中国领土不可分割的一部分，将继续坚定支持中方在核心利益问题上的立场”“土方坚定支持中国维护国家主权和领土完整，坚决反对任何企图分裂中国的行径”“乌方坚定不移、十分明确坚持一个中国原则，坚定不移支持中方在涉台、涉疆等核心利益问题上的立场”。针对个别国家图谋损害中国主权、干涉中国内政的行径，中亚五国元首在多个场合同习近平主席会见时都主动重申，将继续坚定恪守一个中国原则，坚定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的立场。

携手共谋发展，深化互利合作

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。10年来，中国同中亚国家共商共建共享，双边贸易和相互投资增长上百倍，共建“一带一路”在中亚地区取得了实打实、沉甸甸的合作成果。

中哈率先开展产能和投资合作，已建成的札纳塔斯100兆瓦风电、江淮汽车生产线、奇姆肯特炼厂现代化改造等大型战略项目，为哈萨克斯坦经济社会发展提供强大助力；

中吉合作的达特卡—克明输变电工程结束了吉尔吉斯斯坦电力资源分布不均、输送不畅的历史，中吉乌公路顺利通车，让昔日的“马帮驼铃”被现代化车队代替，成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；

亚湾—瓦赫达特铁路桥隧道的贯通，使塔吉克斯坦南北相隔的铁路变成通途；杜尚别热电厂的建成，让塔吉克斯坦首都冬季缺电成为了历史；中塔合作建设的中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园的竣工，不仅创造千余个工作岗位，更使当地纱织品一举跻身全球高端市场；

中国是土库曼斯坦最大的贸易伙伴，天然气合作是中土关系基石，截至2023年2月，土库曼斯坦对华天然气供应已超3600亿立方米；

在乌兹别克斯坦，被称作“中亚第一长隧”的“安格连—帕普”铁路隧道彻底改变了上千万人的出行方式，被当地居民称赞“中国建设者用900天奋战成就火车900秒穿行大山的奇迹”；

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从产业升级到互联互通，从互利共赢到民生改善，中国同中亚五国共建“一带一路”合作持续深化、不断拓展，取得一系列历史性、标志性、突破性成就，展现出强大活力与韧性。

乌兹别克斯坦国家铁路公司电气化改革项目部主任纳夫鲁兹·埃尔基诺夫表示：“安全、可靠、舒适是‘安格连—帕普’铁路隧道的代名词。得益于中国技术，乌兹别克斯坦铁路系统驶入快车道。”

中塔合作建设的中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园积极打造棉花从种植到成衣的全产业链，填补塔吉克斯坦在先进纺织技术上的空白。时任塔农业部部长萨阿迪·卡里姆佐达说，产业园全部投产“显著降低了当地对进口棉纺织品的依赖”。

在不久前结束的中国—中亚外长第四次会晤上，中亚五国外长充分肯定10年来中国同中亚国家共建“一带一路”合作成果，认为中国式现代化为中亚和世界带来新机遇，表示将推进共建“一带一路”，加强经贸投资、绿色农业、医疗卫生、能源矿产等合作，打造中国中亚关系下一个黄金30年。

强化安全合作，维护和平稳定

安全是发展的前提，和平是地区各国人民的共同企盼。中国同中亚国家在安全方面休戚与共、安危共担。

当今世界并不太平，地区安全热点问题此起彼伏，局部冲突和动荡频发，各种传统和非传统安全威胁交织叠加。2022年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上郑重提出全球安全倡议，顺应了国际社会求和平、谋发展、促合作的共同心声，为弥补和平赤字、破解安全困境提供了中国智慧、中国方案。

“对于解决当今世界面临的风险挑战具有重要战略意义”“有助于维护国际和平安全和实现联合国可持续发展目标”“乌方坚定支持并将积极参与习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议”“这对于促进整个世界的和平与发展均具有重要意义”“为共同营造和平稳定的发展环境、推动构建人类命运共同体注入了信心和动力”……中亚五国政要积极评价全球安全倡议等中国方案，认为该倡议的提出为亚欧大陆乃至世界和平发展注入了正能量。

面对复杂多变的地区安全形势，中国同中亚五国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，不断建立健全安全合作机制，深入开展执法安全合作，举行多双边联合演习和边境联巡，联手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、贩毒，坚决反对外部干涉和策动“颜色革命”，筑牢地区安全防护网，有力维护了共同安全利益和地区和平稳定。

阿富汗是中国和中亚国家共同的邻居和伙伴。一个和平、稳定、发展、繁荣的阿富汗符合六国的共同利益。从召开阿富汗邻国外长会、阿富汗问题地区国家安全会议秘书与顾问会议等，到发表一系列推动恢复阿富汗国内和平稳定、避免人道主义灾难等的联合声明，支持阿富汗发挥“亚洲之心”的区位优势融入地区互联互通和经济一体化进程，中国同中亚五国围绕阿富汗局势积极沟通协作，努力推动阿和平重建进程，为维护中亚地区和平安宁贡献力量。

面对冷战思维、零和博弈甚嚣尘上，单边主义、强权政治逆流横行，中国同中亚五国坚决反对霸权霸道霸凌行径，坚定支持彼此捍卫独立、主权和领土完整等核心利益，关键时刻挺身而出为对方仗义执言，维护了正当权益和战略利益，促进了国际关系民主化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

共同捍卫多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，中国同中亚五国加强在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内密切协调配合。“各方愿共同应对全球和地区挑战，坚决维护世界和平、稳定与发展，坚定捍卫多边主义以及公认的国际法准则，维护国际公平正义，推动国际秩序和全球治理体系朝着公正合理的方向发展。”这一郑重承诺被写入《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》，充分表明同为发展中国家，求和平、谋发展、促合作是中国和中亚五国的共同追求与愿景。

推动交流互鉴，促进民心相通

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口，书写了人类发展进步的新篇章，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。今天，从互派留学生到联合考古，从互译图书到合拍电影……中国同中亚国家人文交流合作不断走深走实，让延续千年的友好情谊更加深入人心。

2022年9月，在对乌兹别克斯坦进行国事访问期间，习近平主席为乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫准备了一份特殊的国礼——中乌合作修复的希瓦古城历史文化遗迹微缩模型。访问前夕，习近平主席在乌兹别克斯坦媒体发表《携手开创中乌关系更加美好的明天》的署名文章中，专门提及古城修复项目：“我2013年访问撒马尔罕时启动的希瓦古城历史古迹保护修复项目已经圆满竣工，让希瓦这座古城更加绚烂夺目。”修复并保护好这座丝绸之路上的“露天博物馆”，成为中国与中亚国家推动交流互鉴、增进民心相通的缩影。

2022年，中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦首都杜尚别开张运营，从职业教育专业建设到本土师资培训，再到培养当地社会发展所需人才，传承中国工匠精神的鲁班工坊正在中亚落地生根，这一促进共同发展的技术驿站，架起了中国与中亚国家人文交流、民心相通的重要桥梁。

哈萨克斯坦南部城市阿拉木图，以中国音乐家冼星海命名的街道——冼星海大道上车来车往。1942年，冼星海辗转到此。在举目无亲、贫病交加之际，哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫为他提供了一个温暖的家。在阿拉木图，冼星海创作了《民族解放》等著名音乐作品，并根据哈萨克民族英雄阿曼盖尔德的事迹创作出交响诗《阿曼盖尔德》。2019年，以两位音乐家真挚友谊为题材的首部中哈合拍电影《音乐家》上映，获得广泛好评，斩获多项大奖。

今天，“中文热”“中国文化热”在中亚国家持续升温，仅吉尔吉斯斯坦就有4所孔子学院，几乎所有一流院校均开设了中文课。吉尔吉斯斯坦国立民族大学“一带一路”研究中心主任拉希德·尤苏波夫说：“加强了解和学习吉中两国历史文化，有助于民心相通。”

在土库曼斯坦，越来越多的当地学生将中国作为他们留学的目的地，为推动土中两国关系和两国人民友谊发展贡献力量。

在应对新冠疫情中，中国同中亚五国守望相助、同舟共济，深化疫苗和医疗卫生合作，坚持科学溯源，反对疫情政治化。来自中国的一批批抗疫物资、一次次紧急驰援、一剂剂新冠疫苗助力中亚国家构建起抗击疫情的有效屏障，充分彰显出中国人民与中亚国家人民患难与共、守望相助的兄弟情谊。

踏上新征程，中国—中亚峰会的举行，必将开启中国同中亚国家关系发展的新篇章。从六国人民共同福祉出发，中国和中亚五国将赓续友谊，推进合作，共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)