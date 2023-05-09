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王毅同英国首相国家安全事务顾问巴罗通电话

2023年05月09日00:09 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电 5月8日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同英国首相国家安全事务顾问巴罗通电话。

王毅表示，中方高度重视中英关系。我们注意到近期英方表示愿意维护开放、建设性和稳定的对华关系，宣布“新冷战”和孤立中国是错误的，显示出英方愿意客观看待中国发展的积极意愿。希望双方相向而行，保持中英交往势头，排除干扰，聚焦合作，妥处分歧，推动两国关系在新形势下校准正确方向再出发。

王毅强调，中国是联合国安理会常任理事国中唯一没有实现完全统一的大国。台湾是中国的一部分既是历史事实，也是国际社会共识。实现和平统一是14亿中国人民和全世界炎黄子孙的共同夙愿。希望英方继续恪守一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，坚持互不干涉内政原则，尊重彼此核心利益和重大关切。

巴罗表示，英中都是安理会常任理事国，都是有全球影响的大国。英方继续奉行一个中国政策，愿同中方保持沟通交流，深化合作，推动构建稳定、健康、成熟的双边关系，共同应对全球挑战。

双方还就乌克兰危机等交换了意见。王毅重申了中方劝和促谈的立场，希望各方都避免采取使局势进一步升级的行动。

(责编：卫嘉、白宇)

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