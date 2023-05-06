新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡同巴基斯坦外长比拉瓦尔共同会见记者。

有记者问及中方对即将举行的第五次中阿巴三方外长对话有何期待。秦刚表示，第五次中阿巴三方外长对话是2021年阿富汗局势发生重大变化以来三方举行的首次外长对话，标志着中阿巴三方合作机制重启。作为开展涉阿问题交流合作的重要平台，中阿巴三方外长对话有助于凝聚地区国家在阿问题上的共识，维护地区和平稳定。

秦刚指出，中阿巴是山水相连的友好邻邦，尤其是阿巴两国有2600多公里的漫长边界线，是搬不走的邻居、患难与共的兄弟、休戚与共的命运共同体。希望双方坚持睦邻友好，通过对话协商找到解决彼此分歧的办法。

秦刚表示，中方期待通过此次会议，本着相互尊重、坦诚友好、互利共赢的精神，增进三国的睦邻互信，推动中巴经济走廊向阿延伸，探讨推进贸易、投资、互联互通等领域合作，增进三方人文交流，拓展共同利益，打造更加紧密、友好的邻国和伙伴关系。中方愿同阿、巴加强反恐安全合作，共同坚决打击“东伊运”“巴基斯坦塔利班”等恐怖势力，维护地区安全稳定。

秦刚指出，中巴积极支持阿富汗和平重建，希望阿富汗塔利班包容建政、温和施政，同邻国和睦相处，特别是重视邻国的安全关切，采取更加强有力的措施打击盘踞在阿的各种恐怖势力。

秦刚强调，我们呼吁对阿富汗局势负有首要责任的国家切实负起责任，采取更多实际行动，帮助阿实现和平稳定与民生改善，而不是继续冻结阿人民财产，对阿实施单边制裁。

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