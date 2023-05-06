新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡同巴基斯坦外长比拉瓦尔共同会见记者。

有记者问及中巴应如何推进合作，确保中巴经济走廊建设为巴经济社会发展提供新动能。秦刚表示，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议10周年，也是中巴经济走廊启动10周年。在中巴双方共同努力下，中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目取得长足进展，巴基础设施显著改善，早期收获项目经济社会效益逐步显现，走廊已成为共建“一带一路”合作的典范。

秦刚指出，当前中巴双方正密切合作，全力推进中巴经济走廊建设高质量发展，持续打造新增长点，帮助巴更好融入国际产业合作，形成优势产业集群，增强出口竞争力，实现自主、平衡、可持续发展。

秦刚强调，稳定是发展的前提，安全是强盛的根基。作为巴基斯坦的好邻居、好朋友、好伙伴，中方衷心希望巴各政治力量凝聚共识，维护稳定，更有效应对内外挑战，集中精力发展经济、改善民生，推动国家走上发展振兴的快车道。

秦刚指出，中巴互利合作旨在帮助巴发展经济、改善民生。有些势力编造中国在巴制造“债务陷阱”的谎言。建议媒体朋友去问问这些人，他们为巴建设、发展做了什么实事？拿出了什么真金白银的投入？相信巴人民不需要高谈阔论，需要的是实实在在的帮助。作为巴基斯坦的“铁杆”朋友，中方将一如既往，同巴携手合作，以中巴经济走廊为平台，深入对接两国发展战略，分享中国发展机遇，推动构建更加紧密的中巴命运共同体。

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