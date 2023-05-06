人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秦刚：落实好两国领导人达成的重要共识，为中巴全方位合作加油、提速

2023年05月06日22:11 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超　王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行第四次中巴外长战略对话后共同会见记者。

　　秦刚表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，致力于构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。中巴“铁杆”友谊是历史铸就的宝贵财富，是两国人民的普遍共识。中方感谢巴方在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予的政治支持，将一如既往坚定支持巴维护主权、领土完整和国家尊严，支持巴探索符合本国国情的发展道路，支持巴团结稳定、繁荣富强，在国际和地区事务中发挥应有作用。

　　秦刚指出，我和比拉瓦尔外长一致同意，在后疫情时代全面恢复两国各层级沟通和机制性磋商，落实好两国领导人达成的重要共识，为两国全方位合作加油、提速。

　　双方一致同意，加快推动中巴经济走廊重大项目，规划和实施好产业合作，积极拓展农业、科技、新能源等新领域，助力巴实现更高质量、更可持续发展。

　　双方一致同意，要追捕和严惩涉华恐袭案凶手，进一步深化安全反恐合作，加强地区反恐事务协作。

　　双方一致同意，密切人文交流，增进两国人民心灵相通。

　　双方一致同意，推动全球发展倡议等在巴率先落地，加强多边协调配合，反对冷战思维、零和博弈和阵营对抗，呼吁对话协商解决分歧，共同维护国际公平正义，促进世界和平与发展事业，携手构建人类命运共同体。

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部