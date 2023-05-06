新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行第四次中巴外长战略对话后共同会见记者。

秦刚表示，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，致力于构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。中巴“铁杆”友谊是历史铸就的宝贵财富，是两国人民的普遍共识。中方感谢巴方在涉及中国核心利益和重大关切问题上给予的政治支持，将一如既往坚定支持巴维护主权、领土完整和国家尊严，支持巴探索符合本国国情的发展道路，支持巴团结稳定、繁荣富强，在国际和地区事务中发挥应有作用。

秦刚指出，我和比拉瓦尔外长一致同意，在后疫情时代全面恢复两国各层级沟通和机制性磋商，落实好两国领导人达成的重要共识，为两国全方位合作加油、提速。

双方一致同意，加快推动中巴经济走廊重大项目，规划和实施好产业合作，积极拓展农业、科技、新能源等新领域，助力巴实现更高质量、更可持续发展。

双方一致同意，要追捕和严惩涉华恐袭案凶手，进一步深化安全反恐合作，加强地区反恐事务协作。

双方一致同意，密切人文交流，增进两国人民心灵相通。

双方一致同意，推动全球发展倡议等在巴率先落地，加强多边协调配合，反对冷战思维、零和博弈和阵营对抗，呼吁对话协商解决分歧，共同维护国际公平正义，促进世界和平与发展事业，携手构建人类命运共同体。

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