新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月5日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡出席巴基斯坦外交学院揭幕仪式，并同中巴两国青年外交官互动交流。巴外交国务部长希娜出席。巴外交学院系由原中国驻巴使馆改建而成。

中巴青年外交官代表以饱满的激情和生动的语言，分享了对继承和发扬中巴“铁杆”友谊的看法体会。秦刚高度评价两国青年外交官对传承中巴友好的使命担当，称赞中巴友好事业后继有人、未来可期。

秦刚表示，中巴友好历史悠久、根基深厚，成果丰硕、前景广阔，堪称国与国关系的典范，是最应该研究的活的教科书，是大家最应该努力讲好的故事。作为中巴友好事业的主人翁，我们要有时代感、使命感、紧迫感，以时不我待、只争朝夕的精神，既做中巴友好的行动派，也做中巴友好的宣传家，讲好中巴友好的故事，传播好中巴共同的声音。

秦刚指出，当今世界处于百年未有之大变局。中国、巴基斯坦等广大发展中国家群体性崛起，深刻影响着国际格局和世界秩序。中国主张各国坚持独立自主，走符合本国国情的发展道路；中国主张国家间相互尊重、平等相待、合作共赢，中国不追求一己私利，不搞本国优先，不将本国制度、文化强加于人，不欺负弱小国家；中国主张国与国通过对话协商和平解决争端，不诉诸武力或以武力相威胁；中国主张各国携手应对全球性挑战，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，构建人类命运共同体。中国实现现代化，意味着世界和平和正义力量的增长。中巴青年外交官要看清大势、明辨是非，做符合时代潮流的事，做顺应各国人民愿望的事，反对制造隔阂、挑动对抗和搞“新冷战”。

秦刚表示，中巴命运共同体不是外交辞令，而是具有深厚的历史渊源、坚实的民意基础和强大的现实需要。中巴“铁杆”友谊已融入两国人民的基因当中。当今世界面临的风险挑战日益增多，但真金不怕火炼，压力越大，越能彰显中巴“铁杆”友谊的价值；压力越大，中巴两国就越要同舟共济、患难与共，加强沟通协调合作，携手实现共同发展与进步。中巴双方一定要加倍努力，把中巴经济走廊项目建设好，更多更好地造福两国人民。双方在国际事务中也要加强协调配合。

秦刚强调，中巴友好的接力棒已经传到两国年轻一代手中。希望中巴青年外交官志存高远、胸怀天下，并肩携手、接续奋斗，传承好中巴友好的伟大事业，扬正义、行正事、走正道，为推动世界和平、正义与进步而奋斗。

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