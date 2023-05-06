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“美猴王系列”丛书阿文版新书发布暨中约文化交流会在京举行

2023年05月06日21:08 | 来源：人民网-国际频道
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活动现场。中国外文局供图

人民网北京5月6日电 （王晶、法伊萨）5日，“美猴王系列”丛书阿文版新书发布暨中约文化交流会在京举行。本次活动以“经典故事出海·中约友好共建”为主题，邀请中阿、中约多领域嘉宾，共同围绕“美猴王系列”丛书阿文版的译制出版，分享中阿、中约文化交流代表案例，交流中华优秀传统文化走出去的积极实践，为增进中阿、中约青年间的相互了解与友谊搭建平台、提供助力。

孙智勇致辞。中国外文局供图

国家开发投资集团有限公司董事、党组副书记孙智勇在致辞时表示，此次活动通过新书发布，以积极、乐观、勇敢、机智的“美猴王”故事，向约旦朋友，特别是青少年一代，分享中国历史文化的源远流长、深远魅力，传递“相信机遇、相信美好、相信未来”的价值理念，谱写“各美其美、美美与共”的中约交流新篇章。

刘大为致辞。中国外文局供图

中国外文局副局长刘大为在致辞时指出，中约正式建交40多年来，两国互利合作硕果累累，文明交流不断推进，两国年轻一代希望感受对方国家文化魅力。美猴王形象是中华传统文化的标志符号。近年来，中国外文局与国投集团紧密加强中外人文交流方面的协同协作，共同举办中约友好对话会，围绕美猴王形象制作纪录片、动画片等，一系列合作都收到良好效果。此次活动是面向阿拉伯国家开展文化交流合作的有益探索和尝试。

胡萨姆·侯赛尼致辞。中国外文局供图

约旦哈希姆王国驻华大使胡萨姆·侯赛尼在致辞时表示，民族间的文化交流与合作共享源于美人之美，基于互相尊重、共同追求人类福祉的高尚人文价值观念，这是约中之间跨越历史的独特联系，反映了阿中、约中之间的深厚友谊。此次“美猴王系列”丛书阿文版新书发布，体现了经典著作和翻译在促进中约两国人民友好往来、推动两大民族文化交流中的重要性。他表示，应继续为不同年龄层的读者提供更多中阿文学经典读物，让他们能够共同探索基于共同历史的未来。

李晨曦作主题发言。中国外文局供图

朝华出版社副总编辑李晨曦分享了“美猴王系列”丛书国际出版背后的故事。李晨曦表示，朝华出版社2017年推出“美猴王”系列中文图书，打造了“美猴王”童书品牌。对于“美猴王”大家庭再添阿文版新成员，出版社充分结合国内外学者意见，综合考虑中阿在历史、文化、风俗上的差异，对翻译底本和译文进行多轮打磨修订，以地道传神的译文高度还原美猴王的传奇历险和英雄形象，让阿语世界的孩子无障碍地享受中国文化经典，并在国投集团的支持下，面向约旦定制发行特装版本，推动中国优秀传统文化出海。

薛庆国作主题发言。中国外文局供图

北京外国语大学阿拉伯学院教授、扎耶德研究中心主任薛庆国表示，“美猴王系列”阿拉伯文版丛书有助于约旦人民尤其是约旦青少年领略中国文化、中国文学的魅力，让“一带一路”倡议和丝路精神在约旦更加深入人心。

与会嘉宾向中阿青年代表赠书。中国外文局供图

(责编：于洋、吴成良)

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