人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新研究发现肠道细菌影响癌症免疫疗法效果的机制

2023年05月06日18:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月6日电 美国研究人员在新一期英国《自然》杂志上报告说，肠道菌群可影响实验动物体内两种分子的水平，从而改变免疫细胞对癌细胞的反应，导致不同个体接受癌症免疫疗法的效果存在差异。

　　哈佛大学等机构研究人员说，这两种分子被分别称为PD-L2和RGMb，后者是首次被发现能影响癌症免疫反应。动物实验表明，抑制其中任何一种分子的作用，或者阻止两种分子相互结合，可改善PD-1抑制剂疗法对小鼠癌症的疗效。小鼠肠道中某些有益的细菌组合能降低这两种分子的水平，增强该疗法效果。

　　PD-1抑制剂疗法通过抑制免疫T细胞表面的PD-1蛋白质来增强T细胞活性，促使它们对癌细胞发起攻击。此前研究曾发现肠道细菌能影响该疗法的效果，但不清楚其具体机制。PD-1蛋白质相当于T细胞的一个“刹车装置”，特定分子如PD-L2与其结合相当于踩下刹车，导致T细胞活性降低。癌细胞会大量生产这些能踩下刹车的分子，以限制T细胞的活动、逃避免疫攻击，PD-1抑制剂的作用就是让这个刹车失灵。

　　研究人员将不同癌症患者的肠道菌群移植给小鼠，使小鼠对免疫疗法表现出与相应患者类似的反应。检测发现，那些对PD-1抑制剂疗法反应较好的患者，其菌群会使小鼠体内的PD-L2分子水平较低；对于该疗法无反应的患者，其菌群会使小鼠的PD-L2分子水平处于高位。

　　科研人员认为，除了PD-1蛋白质，在T细胞表面应该还有其他能与PD-L2结合的分子，这样才能解释相关分子水平对PD-1抑制剂疗效的影响。进一步研究发现，T细胞表面的RGMb分子正是他们寻找的目标，该分子与PD-L2结合后同样可以发挥刹车作用，干扰相关过程能解除T细胞所受限制、增强小鼠对PD-1抑制剂的反应。

　　研究人员表示，在此基础上研制出调节免疫反应的小分子药物，有望对基于抗体的传统癌症免疫疗法形成补充，甚至取而代之。

(责编：于洋、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部