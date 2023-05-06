新华社北京5月6日电 美国研究人员在新一期英国《自然》杂志上报告说，肠道菌群可影响实验动物体内两种分子的水平，从而改变免疫细胞对癌细胞的反应，导致不同个体接受癌症免疫疗法的效果存在差异。

哈佛大学等机构研究人员说，这两种分子被分别称为PD-L2和RGMb，后者是首次被发现能影响癌症免疫反应。动物实验表明，抑制其中任何一种分子的作用，或者阻止两种分子相互结合，可改善PD-1抑制剂疗法对小鼠癌症的疗效。小鼠肠道中某些有益的细菌组合能降低这两种分子的水平，增强该疗法效果。

PD-1抑制剂疗法通过抑制免疫T细胞表面的PD-1蛋白质来增强T细胞活性，促使它们对癌细胞发起攻击。此前研究曾发现肠道细菌能影响该疗法的效果，但不清楚其具体机制。PD-1蛋白质相当于T细胞的一个“刹车装置”，特定分子如PD-L2与其结合相当于踩下刹车，导致T细胞活性降低。癌细胞会大量生产这些能踩下刹车的分子，以限制T细胞的活动、逃避免疫攻击，PD-1抑制剂的作用就是让这个刹车失灵。

研究人员将不同癌症患者的肠道菌群移植给小鼠，使小鼠对免疫疗法表现出与相应患者类似的反应。检测发现，那些对PD-1抑制剂疗法反应较好的患者，其菌群会使小鼠体内的PD-L2分子水平较低；对于该疗法无反应的患者，其菌群会使小鼠的PD-L2分子水平处于高位。

科研人员认为，除了PD-1蛋白质，在T细胞表面应该还有其他能与PD-L2结合的分子，这样才能解释相关分子水平对PD-1抑制剂疗效的影响。进一步研究发现，T细胞表面的RGMb分子正是他们寻找的目标，该分子与PD-L2结合后同样可以发挥刹车作用，干扰相关过程能解除T细胞所受限制、增强小鼠对PD-1抑制剂的反应。

研究人员表示，在此基础上研制出调节免疫反应的小分子药物，有望对基于抗体的传统癌症免疫疗法形成补充，甚至取而代之。

(责编：于洋、吴成良)