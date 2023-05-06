新华社日内瓦5月5日电 专访：农业、教育和绿色转型是未来新增就业最多的领域——访世界经济论坛执行董事扎希迪

新华社记者陈斌杰 连漪

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪日前接受新华社记者专访时表示，农业、教育和绿色转型将是未来5年新增就业最多的领域。

世界经济论坛1日发布的《2023年未来就业报告》显示，在未来5年内，全球将出现6900万个新工作岗位，而8300万个工作机会将消失。

该报告汇集了来自全球27个产业集群和45个经济体的803家公司的观点。报告认为，高通胀、低增长和供应短缺等经济挑战是未来就业的最大威胁，推动技术应用和发展数字化将引发劳动力市场剧烈波动，整体上会导致就业岗位的净增加。

扎希迪表示，未来5年，全球农业部门将创造近400万个就业岗位，教育部门将创造300万个就业岗位，绿色转型特别是能源转型可能会创造100万个就业岗位，“例如对环保人员、太阳能工程师的需求量很大。”

扎希迪说，技术发展对就业市场的影响更为复杂。大约一半的受访公司预计技术发展会带来大量就业增长，而四分之一的公司预计会出现就业下降。

她解释说，这种下降往往会出现在行政和秘书等工作领域，但人工智能和机器学习专家等领域的工作岗位则会增加。

扎希迪表示，研究显示人工智能和机器学习方面的专家将成为未来中国需求量突出的职业。作为世界第二大经济体，中国在就业市场确立的模式将影响世界其他地区。

当被问及人工智能是否对全球就业市场构成威胁时，扎希迪认为人工智能的兴起可能会带来工作岗位的净增长。

她表示，2018年，人们曾担心工业机器人、仿生人在从先进制造业到医疗保健的各个领域取代人类，“但这并没有发生”。人工智能造成了一些工作岗位减少，与此同时，技术发展催生了更多工作岗位。

扎希迪说，在人工智能方面，人类社会正处于一个转折点。新技术可以在某种程度上简化沟通、写作和分析，但在此基础上构建更多人类独有的价值和技能，则可创造更多工作岗位。

扎希迪建议，为拥抱就业市场未来的变化，年轻一代应着力培养三项关键能力：理解和运用科技的能力、良好的人际交往能力和分析归纳能力。

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