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美国黑人男子在地铁遭扼喉身亡引发抗议

2023年05月06日15:43 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月5日电（记者刘亚南）美国纽约市无家可归黑人男子乔丹·尼利5月1日在地铁遭白人男子丹尼尔·潘尼扼喉身亡，当地警方对潘尼进行问询后于当天将其释放。连日来，这一事件引发纽约民众持续抗议，要求为死者伸张正义。

　　据当地媒体报道，现年30岁的尼利当天在地铁上大声叫嚷，随后被24岁的海军退役士兵潘尼以扼喉方式制服。尼利随后陷入昏迷并在医院被宣布死亡，法医3日认定尼利死于他杀。

　　3日以来，纽约民众在事发车站等地举行纪念活动和游行示威，要求为尼利伸张正义，并呼吁关注民众住房和心理健康问题。

　　曼哈顿地区检察官办公室4日发表声明说，调查人员将查看法医报告，评估所有可获取的视频和照片，尽可能多地与目击者面谈，并获得更多医疗记录。纽约市长埃里克·亚当斯呼吁人们不要急于判断，应让检方联合执法官员进行调查。

　　据报道，纽约警方和检方正对这一事件进行调查，检方可能于近日让大陪审团决定是否起诉潘尼。

　　美国长期面临族裔矛盾和种族歧视问题，作为金融中心的纽约市还受到住房短缺、民众心理健康问题得不到及时疏解、非法移民涌入、毒品泛滥和社会治安恶化等痼疾的困扰。

(责编：刘洁妍、崔越)

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