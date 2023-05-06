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中国品牌农产品亮相欧洲大型国际果蔬展

2023年05月06日15:43 | 来源：新华网
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　　新华网意大利里米尼5月6日电（王薇）为期三天的意大利国际果蔬展览会5日在意大利海滨城市里米尼落下帷幕。中国农业农村部农业贸易促进中心组织数十家中国农产品企业，携多个中国品牌农产品“组团亮相”，受到主办方高度重视和业界热烈欢迎。

　　据中国代表团负责人介绍，此次参展的中国农产品企业分别来自广东、广西、河南、内蒙古、湖南5个省区，每个地方都带来了主打精品农产品，如广东徐闻菠萝、广西南宁火龙果、河南灵宝苹果、内蒙古乌兰察布的马铃薯、以及湖南的果蔬加工品等。这将有助于打造和强化区域精品品牌，更好推动中欧地理标志协定的全面落实。

　　图为国际客商与中国代表团成员在中国品牌农产品展台前合影。（魏超飞 摄）

　　中国代表团负责人说，中国农耕历史悠久，农产品品类丰富，除了其本身的产品属性外，独特的地理环境、耕作技艺、风土人情等还赋予其丰富的文化和精神内涵，这也是中国味道对全世界人民追求更美好生活的贡献。

　　意大利国际果蔬展览会是国际果蔬行业中最为重要的展会之一，今年是第40届。中国展团的精彩亮相成为本届展会中备受瞩目的亮点。意方对中国展团的到来表示热烈欢迎，并在促进中外企业家交流、开拓市场等多方面提供支持。

　　多家中国企业通过展会收获颇丰。“展会第一天，我们就已经得到了积极反馈，不少欧洲客商对我们的马铃薯产品表示出浓厚兴趣，和我们的企业展开了深入交流，为下一步促成出口奠定良好基础。”来自内蒙古乌兰察布农牧局的代表说。

　　湖南省参展企业在展会第一天即达成了红薯，莲藕，冬瓜，杨梅，芋头等多个果蔬产品出口意向，第一批子姜产品已发往西班牙，另外英国、荷兰客商也已明确下单。

　　图为参会的中国代表团成员向国际客商介绍中国农产品。（魏超飞 摄）

　　中国代表团负责人还表示：“这次参展不仅开拓了意大利及欧洲市场，也观察和学习了欧洲以及其他国家和地区的农产品先进技术，有利于中国企业更好把握农产品质量，提高国际竞争力。同时也希望邀请国外优秀农业企业来中国交流，增进对中国农产品的了解。”

(责编：刘洁妍、崔越)

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