现场茶艺表演。曼谷中国文化中心供图

人民网曼谷5月6日电 （记者张矜若）伴随着茶香袅袅，民乐声声，在中国文化和旅游部、中国驻泰国大使馆的指导和支持下，曼谷中国文化中心和深圳文化广电旅游体育局携手打造的“茶和天下·雅集”之深圳紫苑“唐礼煎茶”茶艺表演和“乐和中泰-深圳朔风民族室内乐团”2023专场音乐会5日在曼谷中国文化中心拉开帷幕。来自中国深圳的茶艺和民乐艺术团队闪亮登场，展示中国历史悠久的茶文化，奏响耳熟能详的中泰名曲，开启“文化丝路”的传承与创新。当日，中国驻泰国大使夫人王欢，文化参赞常禹萌，泰国文化部文化促进司副司长瓦拉潘，香港驻曼谷经济贸易办事处处长李湘原，曼谷中国文化中心兼驻曼谷旅游办事处主任阙小华，泰华妇女协会创会名誉主席陈淑卿，泰国华文教师公会主席罗宗正，泰国记者协会会长曼孔以及中泰各届友好人士、新闻媒体等近400人参加活动。

阙小华在致辞中表示，茶起源于中国，盛行于世界，以申遗成功为契机，走过千年的中国茶文化也迎来了新的传承与发展。中国民乐在多元文化的融合中不断发展与创新，凭借独特的魅力和文化标识度，走向世界舞台，奏响新时代中国的“国风雅韵”。希望更多的泰国朋友能够了解中国优秀传统文化，并以此为契机，推动中泰文化交融互鉴，助力“一带一路”民心相通，构建中泰人类命运共同体。

茶艺表演以陆羽《茶经》煎茶流程为蓝本，以中国礼乐文化为基调，用表演的形式再现盛唐茶礼。只见茶艺师们身着盛唐时期服饰登台，充分展示并讲解与茶文化密切相关的插花、焚香等艺术以及金银茶器等背景文化，经过炙、碾、罗、煮的一系列煎茶过程，为嘉宾和观众奉上了独具特色的唐茶，完美诠释中国茶道文化与礼仪礼节。

民乐舞台上，阮、笙、唢呐、古筝等中国传统乐器悉数登场，展现了中国传统乐器的现代传承、丰富的民族民间艺术文化，为观众呈现了一场中国特色的视听盛宴；乐团还精心挑选中泰名曲，通过独特的创作手法、时尚的音乐语言来讲述文化丝路中的中国故事，高水平高质量地演绎中泰友谊源远流长，推动中泰两国文明的交流互鉴。

茶艺展示和民乐演出得到了泰国观众热烈的回应，声动四座，掌声与欢呼贯穿始终。深圳文化丝路代表团还应邀于5月3日参加了驻泰使馆的公共外交活动，举办“茶和天下·雅集”首场活动和民乐表演，得到了泰方嘉宾的高度评价和赞赏。

2022年11月29日，中国传统制茶技艺及其相关习俗正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，以申遗成功为契机，中国茶文化沿“文化丝路”走出国门，迎接新的传承与挑战。深圳文化丝路代表团的茶艺展示也是曼谷中国文化中心策划举办的“茶和天下·雅集”系列活动的首个项目。同时，作为“文化丝路”计划之音乐项目，曼谷中国文化中心为民乐搭建艺术交流的平台，以创新的形式展现绚丽多彩的现代中国民乐，继承和发扬中国优秀传统文化。

(责编：贾文婷、常红)