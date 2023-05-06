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苏丹武装部队代表前往沙特讨论停火 联合国说冲突危及医护人员和儿童

2023年05月06日13:22 | 来源：新华网
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　　新华社苏丹苏丹港5月5日电　苏丹武装部队5日晚间说，已派遣谈判代表前往沙特阿拉伯讨论人道主义停火。苏丹首都喀土穆当天仍爆发零星武装冲突。

　　苏丹武装部队当天发表声明说，苏丹武装部队的一个代表团将前往吉达，讨论停火有关细节。在当前情况下，这有助于为苏丹人道主义援助提供安全保障。

　　另据报道，快速支援部队也派了代表前往吉达参加谈判。

　　目击者说，5日喀土穆多处遭遇空袭和爆炸，主要集中在喀土穆国际机场、主干道尼罗河大道和总统府附近。

　　苏丹外交部5日在一份声明中指责快速支援部队以卫生机构为攻击目标。声明说，快速支援部队阻碍民众进入中央药品供应药房，攻击喀土穆重要部门，特别是卫生部门。此外，声明还指责快速支援部队将医院用作军营，认为此举是“对无辜民众的犯罪”。

　　世界卫生组织4日确认，苏丹发生28起针对医疗设施和工作人员的袭击，导致8名医护工作人员死亡、18人受伤。医疗实验室和其他医疗设施遭17次袭击。世卫组织强调，在发生暴力冲突的情况下更要保护医疗卫生体系。

　　联合国儿童基金会4日在联合国网站上发表声明说，报告显示，苏丹冲突爆发近3周来，苏丹已有190名儿童被杀，另有1700名儿童受伤。为了苏丹儿童的利益，暴力必须停止。儿基会呼吁冲突各方遵守国际人道主义法规定的义务，确保儿童不被卷入战火，停止对医疗中心、学校、供水和卫生系统以及儿童所依赖的其他基础设施的一切袭击。

　　联合国难民署5日呼吁各国允许逃离苏丹的平民进入各国领土，不要把他们送回苏丹。联合国难民署估计，截至5月4日，约有8.6万人逃离苏丹，邻国埃及和南苏丹是主要目的地。

　　埃及外长舒凯里4日分别与苏丹冲突双方领导人通电话，呼吁立即停火，结束流血冲突。另据埃及外交部最新数据，已有5.6万人从苏丹逃至埃及躲避冲突。

　　在南苏丹运作的援助机构估计有超过5万人进入南苏丹，实际抵达人数可能更多，机构呼吁各方为人道主义需求提供资金。

　　自4月15日以来，苏丹武装部队和快速支援部队在喀土穆和其他地区发生武装冲突，双方互相指责对方挑起了冲突。苏丹卫生部2日宣布，冲突已造成550人死亡、4926人受伤。（参与记者：李芮、段敏夫、王丙飞、毛磊）

(责编：刘洁妍、崔越)

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