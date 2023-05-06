人民网记者 刘玲玲

位于法国中部圣艾尼昂市的博瓦勒野生动物园占地44公顷，是法国最大的动物园。这里拥有超过35000只动物，其中最引人瞩目的便是园内5只憨态可掬的大熊猫。从2012年“欢欢”“圆仔”入住动物园开始，博瓦勒野生动物园的大熊猫家族不断壮大，吸引着来自世界各地游客前来参观。

博瓦勒野生动物园目前有5只大熊猫，“欢欢”“圆仔”“圆梦”“欢黎黎”和“圆嘟嘟”。其中，“欢欢”和“圆仔”2012年从成都大熊猫繁育研究基地来法，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月4日，“欢欢”和“圆仔”通过人工授精诞下雄性幼崽“圆梦”。“圆梦”是首只在法出生的大熊猫。2023年5月4日，法国博瓦勒动物园在其社交媒体账号上发布消息称， “圆梦”将于7月4日返回中国。广大网友闻讯后纷纷表示，欢迎“圆梦”回国！

这是2023年4月20日拍摄的大熊猫“圆梦”在吃竹子。人民网记者 刘玲玲摄

2021年8月2日，“欢欢”产下一对双胞胎幼崽。当时有超过12万名法国网友参与了博瓦勒动物园发起的大熊猫幼崽命名网络投票活动，最终取名为 “欢黎黎”和“圆嘟嘟”。“欢黎黎”的“欢”取自熊猫妈妈“欢欢”，“黎黎”意指“巴黎”；“圆嘟嘟”的“圆”取自熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指“成都”，寄托两国人民对它们健康快乐成长、延续中法友谊的祝愿和期许。中国奥运跳水冠军张家齐、法国足球运动员姆巴佩出席了命名仪式，共同为幼崽命名。

从动物园南门进去，途经大型猛兽区一路向前，很快便可看到写有“中国之巅”四个大字的牌楼。这里是大熊猫生活的区域。除了中式的亭台楼阁、郁郁苍苍的竹林，路边还密集安放了电视屏和讲解牌向游客介绍大熊猫的生活习性以及相关的中国文化。

大熊猫生活和活动的区域宽阔明亮，绿意盎然。既有木头亭、木板床用来遮阳、休息，还有木梯、吊床等娱乐设施。室内玻璃房的设计充满自然特色，游客可以通过玻璃窗看到大熊猫的一举一动。在外部区域，动物园安装了人造雾设备，为大熊猫营造一个凉爽舒适的生活环境。

记者赶到时，离开爸爸妈妈单独生活的“圆梦”正躺在木床上呼呼大睡，四仰八叉的可爱模样吸引游客们纷纷驻足，拍照留念。动物园工作人员介绍说，“圆梦”现在已经五岁多了，体重超过100公斤，身高也同成年大熊猫无差，活泼好动、元气满满。随着饲养员往园内投入新鲜的竹子，“圆梦”也慢慢醒过来，开始享用竹子大餐。“我可以一整天在这里看它吃饭！真的太可爱了！这是我在动物园最喜欢的动物！”今年8岁的梅丽莎兴奋地说。

游客们围观“圆梦”进食。人民网记者 刘玲玲摄

另一片区域，“圆嘟嘟”已吃饱喝足，在高高的树杈上进入了梦乡。“欢黎黎”则在室内玻璃房里酣睡。这两只一岁多的小家伙体重已经达到60公斤左右，自出生就备受法国民众关注，贝亚特丽斯（Béatrice）便是其中之一。她告诉记者，自己已经是第二次来博瓦勒动物园了，计划每年都过来看这对双胞胎一次。 “从它们出生开始，我的孩子们也在社交网络上关注‘欢黎黎’和‘圆嘟嘟’的动态。”她表示自己对大熊猫生活的四川省充满了好奇，希望有一天可以去中国看更多的大熊猫。

“欢黎黎”正在睡觉。人民网记者 刘玲玲摄

正在树杈上睡觉的大熊猫“圆嘟嘟”。人民网记者 刘玲玲摄

“欢欢”和“圆仔”也在室外石头间阴凉处休憩，偶尔醒来翻个身，继续闭眼享受春日时光。动物园工作人员表示，自从2012年“欢欢”和“圆仔”来到动物园，很快便成为了这里的明星，它们的好胃口、憨态可掬的模样惹人喜爱，访客数量也屡创新高。随着“圆梦”和双胞胎的诞生，大家对于大熊猫的关注热情不断高涨，持续升温。数据显示，博瓦勒动物园在2022年接待了200万游客，同比增长了43%。

“欢欢”和“圆仔”来法已超过10年，中法大熊猫繁育合作计划也已走过十年。10年里，“欢欢”和“圆仔”相继产下“圆梦”，还有“欢黎黎”“圆嘟嘟”双胞胎，中法合作繁育大熊猫取得丰硕成果，在人工繁育大熊猫关键技术研究领域取得了新进展。与此同时，博瓦勒动物园自然协会一直参与大熊猫的物种保护工作，通过资金投入、合作研究等方式助力大熊猫野外放归前期研究，并在2017年通过为一只生活在受控环境中的大熊猫配备GPS项圈，进行了一项测试监测设备和方法的试点研究，在大熊猫野外培训、放归及监测领域积累了丰富经验。

此前陪同法国总统马克龙访华的博瓦勒动物园负责人鲁道夫·德洛德表示，大熊猫已经成为法中两国间友谊的象征。

德洛德表示，“圆梦”是首只在法国出生的大熊猫，“欢黎黎”“圆嘟嘟”则是首对在法国出生的双胞胎大熊猫，这都是十分特殊的、具有标志性意义的事件。“对于动物园来说，最能激励我们的是能够展示包括大熊猫在内的特殊物种，以提高公众对这些特殊野生物种的保护意识。”德洛德说。

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