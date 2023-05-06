当地时间5月3日，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，美国肯塔基州、马里兰州、印第安纳州、俄亥俄州等多个州的62家麦当劳餐厅雇佣了305名童工，共面临超20万美元的罚款。

这样的童年悲剧在美国只是冰山一角。根据美国劳工部的数据，2022年，数百万美国青少年受雇于农业、食品服务、零售、娱乐和建筑行业，他们中的大多数是移民儿童。

童工问题在美国愈演愈烈，背后不仅有资本残酷压榨，也有政府的不作为甚至是推波助澜。

处境艰难 伤亡不断

被查出雇佣大量童工的美国工厂。（美国微软全国有线广播电视公司视频截图）

总部位于美国威斯康星州的“包装卫生服务公司”（PSSI）是美国最大的食品安全卫生服务供应商之一。该公司在阿肯色州、明尼苏达州、内布拉斯加州等8个州的13个肉类加工厂，雇佣了至少102名13岁至17岁童工通宵上夜班，使用危险化学剂清洁背锯、胸骨锯、劈头机等肉类加工设备，至少有3名儿童曾受伤。

图为美国联合农场工人工会在社交媒体上发布的照片。

美国农业领域也是雇佣童工的重灾区之一。美国政府问责局2018年发布的一份报告披露，2003年至2016年，美国有452名儿童因工伤死亡，其中超过230人死于从事农业相关活动。

美国多地烟草农场雇佣儿童收割和晾晒烟叶，致使很多童工尼古丁中毒，甚至肺部受到感染。

根据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，美国约有50万名童工从事农业劳作，童工死亡案件屡有发生。

资本压榨 童工激增

童工激增与美国受新冠疫情和供应链危机影响出现的“用工荒”有关。美国商会透露，2023年1月，全美有1000万个职位空缺，劳动力人数仍低于新冠大流行前的水平。为了以更低廉的成本快速补充劳动力，不少企业把目光盯向儿童，多个州批准了新法案延长未成年人工作时间。

州立法者在行业协会的游说下选择为企业大开绿灯。今年3月，俄亥俄州参议院通过法案，延长16岁以下未成年人的工作时间。阿肯色州也于3月通过法案，取消了16岁以下儿童在就业前必须获得工作许可证的要求，他们只需证明年龄并获得监护人同意即可上岗。4月，艾奥瓦州参议院通过议案放宽童工使用限制，允许16岁以下的儿童每天最多工作6小时。

美国经济政策研究所今年3月发布的调查报告显示，美国至少有10个州已经通过或正在提出削弱童工保护的法案。美国媒体指出，各州竞相放宽童工立法，不是为了保护未成年人免受剥削，而是旨在让剥削合法化。

政府推诿 推波助澜

这张2021年3月27日在墨西哥华雷斯拍摄的照片显示，两名来自危地马拉的移民儿童在跨越美墨边境的里奥格兰德河后，等待接受美国边境巡逻队人员的处理。新华社发（戴维·佩纳多摄）

美国媒体调查发现，目前美国的童工大多是来自中美洲的移民儿童。根据美国法律，移民儿童入境美国后应当被移交给卫生与公众服务部管理，之后与家长或者其他家庭成员等担保人团聚。但美国执法人员已经与8.5万名移民儿童失去联系。随着美国境内的童工数量激增，一些儿童被迫成为“契约奴隶”，在恶劣的条件下工作。

童工问题愈演愈烈，美国政府难辞其咎。当一个个童工从事危险工作的报告被送到白宫时，白宫官员却称，移民童工问题不是政府优先考虑的问题。“童工危机是多个层面政策失败的结果。”《纽约时报》调查记者汉娜·德雷尔说，“白宫只是不想知道。”

美国政府官员还对此问题互相推诿。卫生与公众服务部表示，无法控制移民儿童从他们的收容机构被释放后发生的事情，对工作场所监督是劳工部的责任。劳工部官员则表示，已经加大了对童工的关注并和卫生与公众服务部分享了详细信息，但劳工部不是福利机构。

美国政府不但刻意忽视童工问题，甚至对提出问题的人报复。美国政府资深职员贾林·苏阿格在提出对移民儿童安全的担忧后，被美国卫生与公共服务部免职。此外，还有至少5名卫生与公众服务部工作人员表示，他们在提出对儿童安全的担忧后被赶了出去。

为美国联邦政府工作20年的塔拉·李·罗达斯在今年4月的一场听证会上指出，美国政府已成为“大规模贩卖儿童活动”的中间人，所涉金额达数十亿美元，大批移民儿童在美国沦为“恶霸的奴隶”。

罗达斯曾把相关情况向司法部监察长办公室报告，结果被卫生与公众服务部工作人员带离现场。当时她“几乎喘不过气”，因为“他们告诉我，我的职业生涯可能毁于一旦，我可能被送回家，接受调查”，但“我不后悔，绝对会再次举报”。

美国工厂童工们排成长队。（美国微软全国有线广播电视公司视频截图）

美国世界社会主义网站4月21日刊文称，“衡量一个社会是进步还是倒退，看它对待包括青少年在内的弱势群体的方式是最立竿见影的方法。美国在一场深刻又棘手的经济、政治和社会危机的推动下，呈现出急速倒退的情景。”

美国至今仍没有批准联合国《儿童权利公约》，甚至还屡次因严重的童工问题受到国际劳工组织点名批评。这就是自诩为“人权卫士”的美国“保护”儿童权利的真相。（综合稿件来源：新华社、央视、环球网、中国日报网、海外网等 编辑：吴轶楠）

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