陆 睿 周思雨

韩国总统尹锡悦近日对美国进行访问。在为期一周的访问中，尹锡悦与美国总统拜登举行会谈，双方发表《华盛顿宣言》及联合声明，同意升级美国对韩提供“延伸威慑”，加强在朝鲜半岛及周边地区部署美国战略资产，拓展韩美日三边合作，谋求韩美在尖端技术领域的合作等。

分析人士认为，尹锡悦此次访美显示，韩国政府已脱离均衡外交路线，不顾自身利益向美国“投怀送抱”，积极迎合美国“印太战略”。这恐将使半岛成为美国鼓动的“新冷战”前沿阵地，进一步加剧东北亚紧张态势，同时还损害韩国自身安全和经济利益。

难言自主

升级美国对韩提供“延伸威慑”是尹锡悦此访主要议题之一。韩美通过《华盛顿宣言》约定美国对韩提供“核保护伞”，同意扩大韩美核危机磋商，建立“核磋商小组”机制，新增韩美军事训练和模拟演习，增加半岛周边美战略资产部署，包括部署战略核潜艇。

此外，122家韩国企业和团体代表组成的经济代表团随尹锡悦一同出访，谋求在供应链、核心技术和尖端产业方面的合作。根据联合声明，两国决定强化在半导体、电池、尖端材料等领域研发合作，建立新一代核心技术和新兴技术对话机制。不过，在韩国企业最关切的电动车补贴和芯片限制等问题上，双方未获得实质性进展。

前韩国国立外交院院长洪铉翼认为，韩国领导人此访显示，美国在韩美关系中掌握主导权，并通过强大实力操纵韩国，确保自己能够发挥压倒性影响力。而韩国向美国单方面做出过多让步，美国虽给予韩国所谓“延伸威慑”承诺，但韩国在与美国的核磋商机制中到底能有多少发言权不得而知。

风险提高

分析人士指出，尹锡悦访美是韩国对外政策的重大分水岭。目前看来，尹锡悦政府显然抛弃相对平衡的外交路线，对美亦步亦趋，主动与美捆绑，一意孤行搞“阵营外交”。这将破坏地区战略平衡，激化半岛和东北亚紧张局势，让本地区面临美国鼓动的“新冷战”风险。

今年3月，在美国撮合下，尹锡悦政府不惜在历史问题上做出大幅让步以谋求改善韩日关系，意欲加速推进美日韩三方合作。他还在缺乏民意基础的情况下迅速访问日本，此访被在野党和市民团体指责为“屈辱卖国”。尹锡悦还迎合美国，多次发表挑衅中国和俄罗斯的言论。

在朝鲜半岛，韩国近来多次与美国或美日两国共同进行演习和训练，包括韩美“自由之盾”大规模联合军演，使得半岛局势更趋紧张。针对尹锡悦访问期间与美国发表的《华盛顿宣言》，朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正4月28日发表声明予以严厉批评，表示朝方将“成正比地增加行使自卫权”。

前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植表示，美国一直想把韩国打造成“印太战略”的一枚棋子，而尹锡悦政府正将韩国带入美国设下的阵营对抗圈套。这恐将进一步诱发韩朝对峙，不利于管控半岛局势，而且会打破东北亚安保平衡，成为地区局势的不稳定因素。

《韩民族日报》指出，尹锡悦虽然把此次出访的重点放在加强“安全”上，但由于与朝鲜陷入强硬对峙局面，韩国的安全状况反而变得更不稳定。《韩民族日报》发表社论警告，如果韩国单方面卷入美国鼓动的“新冷战”，半岛周边的安全风险将大幅提高。

（据新华社电）

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