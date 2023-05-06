新华社法兰克福5月4日电（国际观察）欧洲央行货币政策面临两难选择

新华社记者邵莉

是继续加息以遏制处于高位的通胀水平，还是结束货币政策紧缩周期以推动经济增长？当下，欧洲中央银行在制定货币政策时正面临两难选择。

4日，欧洲央行再次上调欧元区三大关键利率，上调幅度均为25个基点。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续七次加息，此次加息是幅度最小的一次。不少分析人士猜测，这意味着欧洲央行货币紧缩周期进入最后阶段，但短期内或许不会停止加息。

欧洲央行行长拉加德4日在记者会上表示，欧洲央行理事会一致认为需要提高利率以抑制过高的通胀水平，但部分理事会成员支持继续加息50个基点。她说，欧洲央行今后仍可能继续加息，并将从7月开始加快缩减资产负债表的速度。

欧洲央行判断，欧元区仍面临重大通胀上行风险，特别是近期达成的薪资协议增加了通胀中期走高的可能。央行表示，从中期来看，银行贷款收紧有助于推动通胀以快于预期的速度下行。

德国投资公司QC合伙公司资本市场专家托马斯·阿尔特曼认为，欧元区通胀率仍在高位运行，这排除了欧洲央行在下次货币政策会议上暂停加息甚至结束加息周期的可能性。财富管理公司HQ信托公司首席经济学家迈克尔·海斯表示，由于工资成本压力增加，服务业价格预计会大幅上涨，欧洲央行或在6月进一步加息。

受持续加息影响，欧元区信贷明显收紧。欧洲央行数据显示，目前欧元区收紧贷款条件的银行比例已达2011年以来最高水平。这意味着欧洲央行货币政策的传导可能比预期更快、更显著，将推动决策者思考是否继续当下的货币紧缩政策。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基则认为，欧洲央行已进入当前货币紧缩周期的最后阶段。他表示，在当前复杂的宏观环境中，欧洲央行将更加审慎，利率峰值可能比欧洲央行目前预期的更早出现。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默预测，欧元区加息将在夏季结束，但通胀率将无法降至欧洲央行2%的目标。

另外，一些专家表示，美国银行业危机也将成为欧洲央行货币政策决策的影响因素之一。受到美国多家区域性银行关门、银行业持续动荡影响，欧洲斯托克银行指数过去一周下跌约6%，4日更是创下一个多月来的新低。不过，拉加德强调，欧美银行在规模、商业模式，特别是监管等方面存在很大差异，欧元区银行业资本更为充足、更具韧性。

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