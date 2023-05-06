新华社北京5月5日电 （国际观察）美加紧拉拢地区国家 搞阵营对抗为害亚太

新华社记者

美国近期对亚太国家外交动作频频。在韩国和菲律宾领导人访美时，美国表示与两国加强安全合作；美国还加大了对太平洋岛国外交力度，包括在当地增开使馆，以及总统拜登计划近期前往访问。

分析人士指出，美国上述举动意在拉拢地区国家配合其搞“大国竞争”，维护其世界霸权。此种做法挑动和制造分裂对抗，将严重破坏亚太地区安全稳定和发展繁荣。

动作频频

4月26日，美国总统拜登在白宫同韩国总统尹锡悦举行会谈。双方同意，升级美国对韩国提供的“延伸威慑”，继续加强韩美日三方合作，在供应链、关键技术等方面加强合作。双方通过的《华盛顿宣言》约定美国对韩提供“核保护伞”，同意扩大韩美核危机磋商，建立“核磋商小组”机制，新增韩美军事训练和模拟演习，增加朝鲜半岛周边美战略资产部署，包括部署战略核潜艇。

4月24日，美国总统拜登在首都华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

5月1日，拜登在白宫同菲律宾总统马科斯举行会谈。双方强调强化两国军事同盟和经贸关系的重要性。白宫发布的信息显示，美菲将实施一项“双边防御指南”，在军事装备互操作性、联合作战计划、信息分享、防御武器研发等方面加强合作。

5月2日，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达表示，美国计划在太平洋岛国汤加、基里巴斯和瓦努阿图分别设立大使馆，其中驻汤加大使馆将于5月晚些时候开馆。此前，美国驻所罗门群岛大使馆已于今年2月正式开馆。另有消息称，拜登将于5月22日访问巴布亚新几内亚。

包藏祸心

尽管打着加强与盟友、伙伴之间合作的旗号，美国上述举动的意图显然不局限于双边关系，而是有明显的“大国竞争”意味。

美国升级对韩“延伸威慑”，名义上是针对所谓“朝鲜威胁”，但不少军事专家指出，将战略核潜艇这样的“大杀器”时隔40余年部署到朝鲜半岛，显然不仅针对朝鲜，更指向其他国家。而两国的供应链和关键技术合作也在为美国的“脱钩断链”“小院高墙”政策打配合。

前韩国汉阳大学亚太地区研究中心研究教授权起植表示，美国一直想把韩国打造成“印太战略”的一枚棋子，韩国正被带入美国设下的阵营对抗圈套，逐渐成为美国霸权主义引领下“冷战式”国际战略的行动组成员。

美菲发表的联合声明大谈南海问题，称美菲共同防御条约第四条适用于南海，美方还承诺向菲方提供巡逻船和运输机，企图通过怂恿菲方搅局南海。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

此外，不论是对韩国还是菲律宾领导人，美方都拉着对方共同强调所谓“台湾海峡和平稳定的重要性”，公然干涉中国内政。

菲律宾媒体和专家指出，在美国对华搞“大国竞争”的背景下，菲律宾地理上临近南海和台湾的战略重要性凸显，这是美方下大力气拉拢菲律宾的原因所在。

随着近年来中国与太平洋岛国合作加深，特别是去年中国与所罗门群岛签署安全合作框架协议以来，美国一直对所谓“中国在太平洋岛国影响力扩大”耿耿于怀。美国总统太平洋岛国谈判特使尹汝尚4月底表示，美国一度忽略同太平洋岛国增进外交关系，如今正在“追赶”中国且需要“提速”。

《斐济时报》资深编辑韦雷奈茜·赖索拉指出，美国在太平洋岛国增开使馆等一系列动作就是为了加强在太平洋地区的存在感以对抗中国。

引发担忧

美国为维护自身霸权、谋求地缘私利而在亚太地区拉帮结伙搞阵营对抗，引发多方批评和忧虑。

美国卡托研究所高级研究员埃里克·戈麦斯日前撰文指出，美国向朝鲜半岛部署核潜艇等举动或将激起朝鲜强烈反应，《华盛顿宣言》无法从根本上解决朝核问题。

权起植也认为，美国将战略核潜艇等战略武器部署到朝鲜半岛，将进一步刺激朝鲜，让半岛无核化变得遥遥无期。他还表示，韩国追随美国参与制造东亚紧张局势，无疑将破坏半岛和平和地区稳定。

《韩民族日报》则发表社论警告，如果韩国单方面卷入美国鼓动的“新冷战”，半岛周边的安全风险将大幅提高。

4月11日，在菲律宾首都大马尼拉地区奎松城，民众参加集会活动，抗议菲律宾和美国军方举行联合军事演习。新华社发（乌马利摄）

在菲律宾，不少民众在美菲领导人会谈当天来到美驻菲使馆门口抗议，要求美国从菲律宾撤出军队。菲“新爱国联盟”领导人雷纳托·雷耶斯抨击美国将菲律宾作为其在亚洲的“军事前哨”。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊说，菲美两国间不断加深的安全和军事合作令人不安，菲律宾独立自主的外交政策正经受严峻考验。“美国拉拢菲律宾的举动正在亚太地区挑起更多紧张、分裂和事端，不仅威胁地区和平与稳定，还将加剧菲律宾乃至整个地区的军事化趋势。”（参与记者：邓仙来、陆睿、闫洁、王晓薇、郭鑫惠）

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