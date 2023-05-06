新华社德国波鸿5月4日电（记者朱晟）第23届德国波鸿汽车论坛于3日至4日在德国北莱茵-威斯特法伦州（北威州）波鸿市举行。论坛期间，来自中国和德国的汽车企业、业内人士共同探讨在新形势下推进中德汽车产业深化合作。

“没有中国，德国将错过汽车的未来。”德国知名汽车专家、杜伊斯堡汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔在论坛期间表示，与中国同行交流对研究中心十分重要，通过本次论坛，与会各方将有机会与中国代表团及多家中国企业深入交流。

中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国在致辞中指出，中国和德国是全球两个重要的汽车制造大国，新能源汽车是两国经济合作的重要领域，对推动绿色发展、实现碳达峰碳中和具有重要作用。希望中德双方通过本次论坛深入交流、深化合作、优势互补，将新能源汽车越做越强。

多位与会嘉宾在论坛期间对新华社记者表示，中国市场极具创新力，中国汽车制造商对于新事物充满好奇，中国消费者对于汽车数字化技术要求很高，因此德国企业必须与中方展开平等互利的学习对话。

本次论坛以“创新与可持续，迈向绿色汽车下一步”为主题，涉及未来汽车材料、智能和可持续生产、中国主宾城市专场论坛等多个环节，吸引了大约900名参会者，包括宝马、保时捷、蔚来等上百家合作企业代表出席。

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