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研究估算186家美国银行有“垮掉”风险

2023年05月06日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月5日电 据《今日美国报》4日报道，一份研究美国银行系统脆弱性的报告指出，美国不少银行和硅谷银行一样持有大量未受保存款。当前经济环境下，如有半数储户决定提取其未受保存款，据估算全美将有186家银行可能因遭遇挤兑而资不抵债，像硅谷银行那样“垮掉”。

　　为美国商业银行存款提供保险的美国联邦储蓄保险公司规定，每家银行同一类别下的同名账户存款保险额度最高为25万美元，超出这个额度的部分即为未受保存款。一旦银行倒闭，储户的未受保存款可能会损失，因此当发现银行资产贬值等风险苗头时，储户就可能提取存款，从而引发挤兑。

　　这是2019年9月18日在美国首都华盛顿拍摄的美元纸币。（新华社记者刘杰摄）

　　这份报告由美国南加州大学、西北大学、哥伦比亚大学和斯坦福大学的4名经济学学者撰写，3月在美国社会科学研究网发布，旨在分析利率持续上调对美国银行资产的影响。结果显示，随着美国联邦储备委员会持续加息，美国银行系统“持有至到期”的债券资产投资组合市值比账面价值低2.2万亿美元。所有银行资产平均贬值10%，情况最严重的5%银行资产平均贬值20%。

　　报告称，资产贬值显著增加美国银行遭未受保存款储户挤兑的风险。银行资产贬值后能否存活，取决于市场预期有多少该银行的未受保存款储户决意提款。

5月3日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。美国联邦储备委员会3日结束为期两天的货币政策会议，宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。（新华社记者刘杰摄）

　　报告具体分析了硅谷银行的失败案例：这家银行未受保存款在资产中占比过高，达到全行业前1%水平；它同时大量持有美国政府债券，这些债券因美联储持续加息而丧失对投资者的吸引力；银行不少技术初创企业客户原本就陷入财务困境，又遭遇美联储加息。多重因素叠加促使储户大量提取存款，致硅谷银行遭遇挤兑。

　　这项研究评估美国银行系统的整体资产状况后判断，只要有半数未受保存款的储户决定提走这些存款，就有合计资产约3000亿美元的186家美国银行面临资产减值风险，意味着这些银行剩余资产按市值计价，已不足以偿还其全部已受保存款。

　　报告指出：“因此，我们的计算显示，如果政府不干预或重新注资，这些银行无疑面临挤兑风险。”（海洋）

(责编：刘洁妍、崔越)

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