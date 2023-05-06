新华社北京5月5日电 美国第一共和银行本月1日被关闭后，多家区域性银行股价本周起持续下滑。据路透社4日报道，美国联邦和州政府正评估银行股近期动荡是否遭“市场操纵”。要求美国证券交易委员会强化监管的呼声也渐高。

根据分析公司Ortex的数据，仅4日一天，针对美国部分区域性银行的做空者便狂揽3.789亿美元的账面利润。做空者在5月前两天共获利12亿美元。

区域性银行太平洋西部银行4日确认正考虑“战略选项”，股价应声“蒸发”一半多。另一区域性银行西部联盟银行否认出售传闻，称正探寻“法律选项”，股价暴跌超过38%，多次触发熔断。标准普尔600银行股指数当天跌幅超过3%。

美股KBW区域银行指数今年以来已下探30.4%，本月以来下跌11.3%。路透社4月称，不少对冲基金在硅谷银行、签名银行和第一共和银行挣扎度日时赚取高额收益。三家银行均因资不抵债相继被关闭。

一名要求匿名的知情人士说，鉴于银行领域基本面情况和现金水平，“州级与联邦监管者和官员正加大对操纵银行证券市场可能性的关注”。这名知情人士说，美国不少区域性银行今年一季度营收超预期且基本面稳健，银行股价的摇摆没有反映这一事实。所谓基本面包括存款、现金和未受保险存款水平。这名知情人士没有具体说明哪些银行受到监管者关注。

做空指投资者卖出向券商借来的股票，并预定在股票跌至特定低价时再购入，以赚取差价。做空行为是健康股市的合法部分，但按照美国证交会定义，操纵股价，即“旨在通过控制或人为影响股价来欺骗或欺诈投资者的故意行为”，是非法的。

美国银行家协会4日呼吁美国证交会调查重要的银行股做空交易，以及社交媒体介入情况，称这些交易似乎“与潜在金融现实脱节”。“我们呼吁证交会考虑全部现存工具，采取措施收窄滥用交易行为的途径，恢复投资者信心。”

美国消费者银行家协会主席兼首席执行官琳赛·约翰逊也向政策制定者发出类似呼吁，称当前市场波动“受情绪和错误信息驱动，并不反映银行强劲的基本面”。

美国瓦奇特尔-利普顿-罗森-卡茨律师事务所的联合主任爱德华·赫利希和合伙人马修·盖斯特4日共同致信客户称，美国证交会应针对金融机构的做空出售行为设置15个交易日的禁止期，以监管所谓“协同做空袭击”。这家律所代理推特公司等大型企业的并购和抵御对冲基金攻击等业务。

赫利希和盖斯特认为，做空者实施与基本表现无关的袭击置美国经济于“重大风险”中。

2008年金融危机时，美国政府曾发布类似的禁止做空令，但纽约联邦储备银行后续评估称，该禁令未达到预期效果。美国证交会一名官员3日表示，“并不考虑”出台禁令。证交会主席加里·根斯勒4日发表书面声明称，将追查以任何方式威胁投资者或市场的不当行为。（海洋）

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