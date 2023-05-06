新华社伊斯兰堡5月5日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月5日，巴基斯坦总统阿尔维在伊斯兰堡会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。

阿尔维请秦刚转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，巴中友谊根植于两国人民深厚的传统情谊。国际形势越是深刻变化，越要打造紧密牢固的巴中友谊，越要发扬两国常来常往的优良传统。巴方衷心感谢中方为巴抗击新冠疫情、实施灾后重建和从苏丹撤侨提供的大力帮助。巴方坚定奉行一个中国政策，在涉及中方主权和领土完整等核心利益问题上坚定支持中方。巴方期待同中方共同推进中巴经济走廊建设，深化农业、互联互通、信息技术合作。巴方全力保障在巴中国人员和机构安全，愿同中方共同致力于阿富汗和平与重建。

秦刚向阿尔维转达了习近平主席的亲切问候，表示中国和巴基斯坦互为全天候战略合作伙伴，巩固发展双方“铁杆”友谊是两国历届政府的优先方向。中方始终坚定同巴基斯坦站在一起，支持巴团结稳定、发展繁荣，支持巴维护国家独立、主权和领土完整，愿同巴方携手努力，共同落实习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，深化各领域互利合作，共同抵御外部风险挑战，扎实推进中巴命运共同体建设。

秦刚指出，中方愿同巴方高质量共建“一带一路”，加快建设中巴经济走廊，深化产业、农业、信息技术、防灾减灾等领域合作，帮助巴恢复经济和改善民生。双方要加强人文交流，欢迎更多巴优秀学子来华留学。中方愿同巴方在阿富汗问题上加强沟通协调，促进阿富汗和平重建进程，助力地区稳定与发展。

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